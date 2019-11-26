Звільнили головного прокурора Волині

Прокурора Волинської областізвільнили. Відповідний наказ генеральний прокурор Українипідписала у четвер, 10 вересня.Про цестало відомо з власних джерел у прокуратурі.Очолювати обласну прокуратуру буде, який до цього був заступником прокурора Чернівецької області.Кадрові зміни пов'язані з реформуванням прокуратури, яка, до слова, тепер матиме назву Волинська обласна прокуратура.Тимчук Віктор Володимирович - старший радник юстиції.Народився 05 грудня 1976 року. У 1998 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.В органах прокуратури працює з червня 1998 року. Працював в органах прокуратури Чернівецької області на посадах: помічника та старшого помічника прокурора міста, прокурора відділу, старшого прокурора відділу, заступника начальника відділу та начальника відділу прокуратури Чернівецької області.З січня 2016 р. по квітень 2020 р. обіймав посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.З квітня 2020 року – перший заступник прокурора Чернівецької області.