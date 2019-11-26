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Звільнили головного прокурора Волині

Звільнили головного прокурора Волині
Прокурора Волинської області Тараса Безрукого звільнили. Відповідний наказ генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала у четвер, 10 вересня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у прокуратурі.

Очолювати обласну прокуратуру буде Віктор Тимчук, який до цього був заступником прокурора Чернівецької області.

Кадрові зміни пов'язані з реформуванням прокуратури, яка, до слова, тепер матиме назву Волинська обласна прокуратура.

Довідка:

Тимчук Віктор Володимирович - старший радник юстиції.

Народився 05 грудня 1976 року. У 1998 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.

В органах прокуратури працює з червня 1998 року. Працював в органах прокуратури Чернівецької області на посадах: помічника та старшого помічника прокурора міста, прокурора відділу, старшого прокурора відділу, заступника начальника відділу та начальника відділу прокуратури Чернівецької області.

З січня 2016 р. по квітень 2020 р. обіймав посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.

З квітня 2020 року – перший заступник прокурора Чернівецької області.

Звільнили головного прокурора Волині

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Теги: прокуратура, звільнення, Тарас Безрукий, Віктор Тимчук, реформа
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