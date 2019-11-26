Звільнили головного прокурора Волині
Сьогодні, 08:31
Прокурора Волинської області Тараса Безрукого звільнили. Відповідний наказ генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала у четвер, 10 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у прокуратурі.
Очолювати обласну прокуратуру буде Віктор Тимчук, який до цього був заступником прокурора Чернівецької області.
Кадрові зміни пов'язані з реформуванням прокуратури, яка, до слова, тепер матиме назву Волинська обласна прокуратура.
Довідка:
Тимчук Віктор Володимирович - старший радник юстиції.
Народився 05 грудня 1976 року. У 1998 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.
В органах прокуратури працює з червня 1998 року. Працював в органах прокуратури Чернівецької області на посадах: помічника та старшого помічника прокурора міста, прокурора відділу, старшого прокурора відділу, заступника начальника відділу та начальника відділу прокуратури Чернівецької області.
З січня 2016 р. по квітень 2020 р. обіймав посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.
З квітня 2020 року – перший заступник прокурора Чернівецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у прокуратурі.
Очолювати обласну прокуратуру буде Віктор Тимчук, який до цього був заступником прокурора Чернівецької області.
Кадрові зміни пов'язані з реформуванням прокуратури, яка, до слова, тепер матиме назву Волинська обласна прокуратура.
Довідка:
Тимчук Віктор Володимирович - старший радник юстиції.
Народився 05 грудня 1976 року. У 1998 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.
В органах прокуратури працює з червня 1998 року. Працював в органах прокуратури Чернівецької області на посадах: помічника та старшого помічника прокурора міста, прокурора відділу, старшого прокурора відділу, заступника начальника відділу та начальника відділу прокуратури Чернівецької області.
З січня 2016 р. по квітень 2020 р. обіймав посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.
З квітня 2020 року – перший заступник прокурора Чернівецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Турійському районі сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:06
Звільнили головного прокурора Волині
Сьогодні, 08:31
У волинській лікарні встановили потужну кисневу станцію для підтримки дихання хворих на коронавірус
Сьогодні, 06:27