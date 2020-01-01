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У волинській лікарні встановили потужну кисневу станцію для підтримки дихання хворих на коронавірус

У волинській лікарні встановили потужну кисневу станцію для підтримки дихання хворих на коронавірус
У Волинській обласній клінічній лікарні провели останні інструктажі щодо експлуатації спеціалізованої станції централізованої подачі кисню для підтримки дихання недужих на коронавірус пацієнтів.

Рідкий кисень закачують у резервуар, а з нього, уже як газ, подають хворим у палати. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.

Місткість бочки майже 11,5 тон. Залежно від ураження легень хворому призначають від 10 до 30 літрів кисню за хвилину. З розрахунку щоденних витрат на всіх пацієнтів цього об’єму має вистачати щонайменше на два тижні. До слова, раніше поповнювати запаси кисню доводилось через день.

Саме через кисень відновлюється самостійна дихальна система організму і людна виходить із небезпечного стану хвороби.

«Кисень є невід’ємною частиною лікування вкрай важких пацієнтів. Ми навіть мали 40-45 чоловік одночасно, які використовували високі потоки кисню. Відповідно, резервуари, які підготували на початку пандемії нам доводилось заправляти кожні два три дні. Завдяки цьому обладнанню ми підключимо ще одне відділення, проведемо ще плюс 45 кисневих точок», - розповів в.о. керівника Волинської обласної лікарні Олександр Дудар.

Фірма постачальник зобов’язується повністю обслуговувати станцію та постачати лікарню киснем.

Наразі в госпіталі діє 65 кисневих точок. За потреби тут застосовують кисневі концентратори. Щодня тут лікують орієнтовно 60 пацієнтів, з яких близько 40 потребують кисневої терапії.

Водночас, до кисню мають під’єднати ще один поверх. І таку ж кисневу станцію планують поставити у дворі головного корпусу Волинської обласної клінічної лікарні.



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Теги: кисень, киснева станція, лікарня, коронавірус
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