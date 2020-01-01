Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19

На Волині із початком навчального року захворюваність серед учнів та педагогічних працівників на коронавірусну інфекцію значно зросла.Про це 11 вересня під час брифінгу в ОДА повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністраціїПосадовиця зазначила, що наразі на дистанційному навчанні перебувають два навчальних заклади: школа у Турійському районі та ліцей Любешівського району, де захворіло дев’ятеро викладачів. Усі 403 учнів та 20 класів наразі навчаються дистанційно.«Я дуже прошу батьків і учнів не збурювати систему навчання, воно відбувається хоч і по-різному. Сьогодні піднімають питання відсутності інтернету. На жаль, зараз ми цього вирішити не можемо», – каже Людмила Плахотна.