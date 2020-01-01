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Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19

Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
На Волині із початком навчального року захворюваність серед учнів та педагогічних працівників на коронавірусну інфекцію значно зросла.

Про це 11 вересня під час брифінгу в ОДА повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна.

Посадовиця зазначила, що наразі на дистанційному навчанні перебувають два навчальних заклади: школа у Турійському районі та ліцей Любешівського району, де захворіло дев’ятеро викладачів. Усі 403 учнів та 20 класів наразі навчаються дистанційно.

«Я дуже прошу батьків і учнів не збурювати систему навчання, воно відбувається хоч і по-різному. Сьогодні піднімають питання відсутності інтернету. На жаль, зараз ми цього вирішити не можемо», – каже Людмила Плахотна.

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Теги: учні, навчання, коронавірус
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