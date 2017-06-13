Звільнили директора підприємства «Волиньприродресурсу»

Звільнили директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної радиПро це йдеться у розпорядженні голови Волиньради"Звільнити Столяра Василя Андрійовича з посади директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, з 11 вересня 2020 року, з підстав, передбачених контрактом з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, укладеного 02 лютого 2017 року, підпункт «є» пункт 23 контракту, пункт 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, та розірвати з ним контракт з дати видання цього розпорядження, - йдеться у документі.Відповідно до іншого розпорядження, з 14 вересня обов'язки директора КП «Волиньприродресурс» виконуватиме