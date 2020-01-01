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«Раніше ми сварилися на смерть»: Палиця розповів, чому об’єднався з Івахівим

«Раніше ми сварилися на смерть»: Палиця розповів, чому об’єднався з Івахівим
Лідер політичної партії «За майбутнє» Ігор Палиця зізнався, чому він та колись його запеклий супротивник Степан Івахів тепер ідуть пліч-о-пліч в одній команді.

Про це йшлося у стінах Луцького замку під час форуму прихильників політичної сили у п’ятницю, 11 вересня.

«Ми сварилися зі Степаном Петровичем ну просто на смерть. Потім сіли, щоб розібратися за що сваримось. Він був за Порошенка, я за Шевченка і Зеленського, він за своє бачення бізнесу, я за своє… Але різниця у нас була лише в тих партіях, які представляємо. Усі інші цілі і завдання у нас були однакові», - зізнався Ігор Палиця.

За його словами, тепер колишні опоненти крок за кроком стають друзями, хоча ще вчора вважали один одного ворогами. Усе – щоб на ділі зробити Україну і Волинь зокрема потужними, конкурентоспроможними та процвітаючими.

«Раніше ми сварилися на смерть»: Палиця розповів, чому об’єднався з Івахівим


«Так має бути тут зі всіма у цьому залі. За півтора місяці ми повинні зробити усе можливе, обійти кожного ніжками і переконати потенційних виборців, що ми точно та команда, що принесе щастя Волині, що ми точно та команда, яка принесе щастя Тернопільщині, Львівщині, Франківщині, Сумщині», - звернувся лідер політичної сили «За майбутнє» до присутніх на форумі.

«Я зняв краватку, бо, знаєте, лідер партії демократичний, а я дуже парадний», - пожартував народний депутат Степан Івахів. Він зізнався, що завжди і у Верховній Раді, і у бізнесі викладається сповна, проте поки кожен волинянин, поки кожен українець не відчує себе щасливим у рідній країні, справа виконана не до кінця:
«Кожного разу я кажу: «Люди, я реаліст, я людина прагматична, не романтик. До тих пір, поки ви не скажете, що вам стало жити краще, я не зробив нічого. Я просто сильно старався».

«Тому я в цій команді, тому я сьогодні тут. Бо я точно знаю, що я не все зробив. У мене є амбіції. Я колись пішов у політику і не вважаю, що я зробив усе можливе. Я вірю, що з цими людьми ми досягнемо успіху, бо у них також є амбіції, особливо стосовно рідного краю – Волині», - наголосив Степан Івахів. Поділився Степан Петрович і тим, що у лідера партії «За майбутнє» було безліч пропозицій від знаних людей, які обіцяли все, що завгодно.

«Але у нього є такі ж амбіції, бо він багато часу присвятив області. Я впевнений, що він не дасть задню, хоча в нього проблем більше, аніж у нас всіх разом взятих. Бажаю, щоб на Волині був найвищий, недосяжний відсоток у нашої політичної сили», - додав нардеп.

«Раніше ми сварилися на смерть»: Палиця розповів, чому об’єднався з Івахівим

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Теги: Палиця, Івахів, Луцьк
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