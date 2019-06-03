У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 18:59
У Луцьку з пункту обміну валют, який знаходиться на вулиці Соборності, чоловік забрав велику суму готівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили в адміністрації обмінника.
Інцидент трапився сьогодні, 11 вересня, о 11:45.
Відомо, що чоловік здійснював обмін валюти і працівниця випадково дала йому більшу суму коштів, ніж це потрібно було (мова йде про 10 тисяч доларів).
"Він вкрав велику суму доларів США. Чоловік свідомо забрав ці гроші і пішов. Тож у результаті – велика недостача в касі, працівниця – у відчаї", - повідомляють у адміністрації.
Тож просять ідентифікувати особу. Тел.: 0507397105, 0673828991.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили в адміністрації обмінника.
Інцидент трапився сьогодні, 11 вересня, о 11:45.
Відомо, що чоловік здійснював обмін валюти і працівниця випадково дала йому більшу суму коштів, ніж це потрібно було (мова йде про 10 тисяч доларів).
"Він вкрав велику суму доларів США. Чоловік свідомо забрав ці гроші і пішов. Тож у результаті – велика недостача в касі, працівниця – у відчаї", - повідомляють у адміністрації.
Тож просять ідентифікувати особу. Тел.: 0507397105, 0673828991.
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Коментарі 1
Касирка, очевидно, дуже закохана. Знайти цього чувачка важко, може бути іногороднім. А сам вже не поверне - час пройшов. Є повчальне українське прислівя: Сліпі в карти не грають. У нашому випадку - дуже "закохані". Співчуваю.
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