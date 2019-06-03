У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО

У Луцьку з пункту обміну валют, який знаходиться на вулиці Соборності, чоловік забрав велику суму готівки.Про цеповідомили в адміністрації обмінника.Інцидент трапився сьогодні, 11 вересня, о 11:45.Відомо, що чоловік здійснював обмін валюти і працівниця випадково дала йому більшу суму коштів, ніж це потрібно було (мова йде про 10 тисяч доларів)."Він вкрав велику суму доларів США. Чоловік свідомо забрав ці гроші і пішов. Тож у результаті – велика недостача в касі, працівниця – у відчаї", - повідомляють у адміністрації.Тож просять ідентифікувати особу. Тел.: 0507397105, 0673828991.