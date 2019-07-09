У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО





Про це повідомили у патрульній поліції.



Аварія сталася на вулиці Конякіна. Водій Volkswagen Caddy їхав у лівій смузі, хотів перелаштуватися у праву, однак не помітив велосипедиста. Внаслідок чого відбувся наїзд.



Велосипедиста шпиталізували. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



На відео, яке опублікувало





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