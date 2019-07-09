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У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО

У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО
В обласному центрі Волині автомобіль збив велосипедиста.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Аварія сталася на вулиці Конякіна. Водій Volkswagen Caddy їхав у лівій смузі, хотів перелаштуватися у праву, однак не помітив велосипедиста. Внаслідок чого відбувся наїзд.

Велосипедиста шпиталізували. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На відео, яке опублікувало ІА Конкурент, видно, що чоловік нерухомо лежить на тротуарі, велосипед – на проїжджій частині.


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Теги: Волинь, Луцьк, аварія
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