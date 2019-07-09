У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
В обласному центрі Волині автомобіль збив велосипедиста.
Про це повідомили у патрульній поліції.
Аварія сталася на вулиці Конякіна. Водій Volkswagen Caddy їхав у лівій смузі, хотів перелаштуватися у праву, однак не помітив велосипедиста. Внаслідок чого відбувся наїзд.
Велосипедиста шпиталізували. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
На відео, яке опублікувало ІА Конкурент, видно, що чоловік нерухомо лежить на тротуарі, велосипед – на проїжджій частині.
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Про це повідомили у патрульній поліції.
Аварія сталася на вулиці Конякіна. Водій Volkswagen Caddy їхав у лівій смузі, хотів перелаштуватися у праву, однак не помітив велосипедиста. Внаслідок чого відбувся наїзд.
Велосипедиста шпиталізували. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
На відео, яке опублікувало ІА Конкурент, видно, що чоловік нерухомо лежить на тротуарі, велосипед – на проїжджій частині.
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