Волинська лікарка стала переможницею премії «Жінка України-2020». ФОТО

Волинська лікаркастала переможницею національної премії "Жінка України 2020".Про це волинянка написала на своїй стоірнці у фейсбуці.Віта Сукуляк працює лікарем-педіатром у Володимирі-Волинському. Вона стала переможницею спеціальної номінації «Заради життя» у національній незалежній премії."Так це було просто неймовірно класно! Шквал емоції,зовісім неочікувано,але водночас дуже приємно отримати дану винагороду! Я вдячна всім організаторам Національної премії«Жінка України»,її засновниці за чудовий вечір ,мати можливість буди серед видатних жінок України,які зробили вагомий внесок в розвиток нашої країни. Вдячна всім за підтримку,батькам моїх маленьких пацієнів—дякую,що довіряєте найційніше—здоров'я та життя Ваших найпрекрасніших діток", - йдеться у дописі.