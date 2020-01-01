Волинська лікарка стала переможницею премії «Жінка України-2020». ФОТО
Сьогодні, 08:37
Волинська лікарка Віта Скуляк стала переможницею національної премії "Жінка України 2020".
Про це волинянка написала на своїй стоірнці у фейсбуці.
Віта Сукуляк працює лікарем-педіатром у Володимирі-Волинському. Вона стала переможницею спеціальної номінації «Заради життя» у національній незалежній премії.
"Так це було просто неймовірно класно! Шквал емоції,зовісім неочікувано,але водночас дуже приємно отримати дану винагороду! Я вдячна всім організаторам Національної премії«Жінка України»,її засновниці за чудовий вечір ,мати можливість буди серед видатних жінок України,які зробили вагомий внесок в розвиток нашої країни. Вдячна всім за підтримку,батькам моїх маленьких пацієнів—дякую,що довіряєте найційніше—здоров'я та життя Ваших найпрекрасніших діток", - йдеться у дописі.
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Про це волинянка написала на своїй стоірнці у фейсбуці.
Віта Сукуляк працює лікарем-педіатром у Володимирі-Волинському. Вона стала переможницею спеціальної номінації «Заради життя» у національній незалежній премії.
"Так це було просто неймовірно класно! Шквал емоції,зовісім неочікувано,але водночас дуже приємно отримати дану винагороду! Я вдячна всім організаторам Національної премії«Жінка України»,її засновниці за чудовий вечір ,мати можливість буди серед видатних жінок України,які зробили вагомий внесок в розвиток нашої країни. Вдячна всім за підтримку,батькам моїх маленьких пацієнів—дякую,що довіряєте найційніше—здоров'я та життя Ваших найпрекрасніших діток", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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