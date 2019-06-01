У місті на Волині день фізкультури відзначили забігом «Під каштанами». ФОТО





Забіг «Під каштанами» влаштували з нагоди відзначення Дня фізкультури і спорту, повідомляє



Заряд енергії, час для сімейного дозвілля, смак перемоги та кавуни – таким запам’ятається день нововолинцям, які взяли участь в ініціативі Бориса Карпуса, команда якого організувала забіг.



Долучилися до ініціативи тренери Надія Самох та Сергій Смолярук і разом зі своїми сім’ями та командами спортсменів прийшли на захід.



Дистанцію долали в 2, 5 та 7 кілометрів. Остання мала призовий фонд.



Учасників нагородили медалями. Переможці забігу отримали грошові сертифікати на суму 500, 1200 та 2000 гривень.



Всіх учасників забігу та тих, хто прийшов їх підтримати, частували по завершенні кавунами. Більше 80-ти учасників долучилися до спортивного ранку, серед них і діти, і дорослі. Цілими сім’ями в Нововолинську відзначали День фізкультури та спорту.



Хлопчик подолав забіг у 7 км

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го вересня суботній ранок у Нововолинську почався спортивно.Забіг «Під каштанами» влаштували з нагоди відзначення Дня фізкультури і спорту, повідомляє БУГ Заряд енергії, час для сімейного дозвілля, смак перемоги та кавуни – таким запам’ятається день нововолинцям, які взяли участь в ініціативі, команда якого організувала забіг.Долучилися до ініціативи тренеритаі разом зі своїми сім’ями та командами спортсменів прийшли на захід.Дистанцію долали в 2, 5 та 7 кілометрів. Остання мала призовий фонд.Учасників нагородили медалями. Переможці забігу отримали грошові сертифікати на суму 500, 1200 та 2000 гривень.Всіх учасників забігу та тих, хто прийшов їх підтримати, частували по завершенні кавунами. Більше 80-ти учасників долучилися до спортивного ранку, серед них і діти, і дорослі. Цілими сім’ями в Нововолинську відзначали День фізкультури та спорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію