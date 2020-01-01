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Чоловік, який у Луцьку забрав з обмінника 10 тисяч доларів, повернув гроші

Чоловік, який у Луцьку забрав з обмінника 10 тисяч доларів, повернув гроші
Чоловіка, який у Луцьку забрав з обмінника 10 тисяч доларів, розшукали.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в адміністрації обмінника.

Нагадаємо, чоловік здійснював обмін валюти і працівниця випадково дала йому більшу суму коштів, ніж це потрібно було (мова йде про 10 тисяч доларів).

Згодом, поліція розшукала номер телефону цього чоловіка.

"Він сам з міста Дніпро, в Луцьку був проїздом. Гроші він повернув, тож питання вирішили", - прокоментували в адміністрації закладу.

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Теги: обмінник, гроші, поліція
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