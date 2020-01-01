Чоловік, який у Луцьку забрав з обмінника 10 тисяч доларів, повернув гроші





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в адміністрації обмінника.



Нагадаємо, чоловік здійснював обмін валюти і працівниця випадково дала йому більшу суму коштів, ніж це потрібно було (мова йде про 10 тисяч доларів).



Згодом, поліція розшукала номер телефону цього чоловіка.



"Він сам з міста Дніпро, в Луцьку був проїздом. Гроші він повернув, тож питання вирішили", - прокоментували в адміністрації закладу.



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