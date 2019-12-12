Молодий чоловік, якого побили у центрі Луцька, помер у лікарні
Сьогодні, 21:06
У реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні помер 28-річний лучанин, якого ще 6 вересня жорстоко побили в сквері на вулиці Лесі Українки.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловік 1992 року народження помер вчора, 12 вересня, близько 8 години ранку, так і не прийшовши до тями.
Нагадаємо, що 6 вересня чоловіка виявили з важкими тілесними ушкодженнями на вулиці Лесі Українки. Його відразу госпіталізували у відділення реанімації з важкою черепно-мозковою травмою. До вчорашнього дня він перебував у комі. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя чоловіка.
Наразі, причетних до побиття чоловіка, затримали. Триває досудове слідство.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловік 1992 року народження помер вчора, 12 вересня, близько 8 години ранку, так і не прийшовши до тями.
Нагадаємо, що 6 вересня чоловіка виявили з важкими тілесними ушкодженнями на вулиці Лесі Українки. Його відразу госпіталізували у відділення реанімації з важкою черепно-мозковою травмою. До вчорашнього дня він перебував у комі. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя чоловіка.
Наразі, причетних до побиття чоловіка, затримали. Триває досудове слідство.
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