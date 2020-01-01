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Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*

Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
У Луцьку відбулася знакова подія для місцевого самоврядування Волині – регіональний форум прихильників Всеукраїнської політичної сили «За майбутнє». Лідери партії, серцем якої завжди буде Волинь, вирішили провести його в Луцькому замку не випадково. Саме сюди 591 рік тому з'їхалися європейські монархи на перший у світовій історії саміт, який заклав фундамент для об’єднання Європи. А нині тут розпочалося становлення нової Волині та сильного місцевого самоврядування, які досі, на жаль, в Україні були недооцінені.

На форумі обговорили план розвитку регіону, який передбачає залучення інвестицій у медицину, модернізацію промисловості, розбудову шкільної, позашкільної та професійної освіти, а також інфраструктури краю, зокрема й волинського прикордоння, та інше.
Також оголосили імена претендентів на посади мерів волинських міст, яких «За майбутнє» підтримуватиме на місцевих виборах 2020 року.
Серед них і тележурналіст Ігор Чайка – претендент на посаду Ковельського міського голови.

Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*


Ігор Чайка, для якого місцеві вибори – великий виклик і нагода зробити Ковель комфортним, сучасним і прогресивним, виступаючи на сцені форуму, хоча й не міг приховати хвилювання, був, як завжди, переконливий і щирий.

«Вийшовши на цю сцену, я усвідомив, що 30 років без жодних хвилювань вів телеефіри для десятків тисяч глядачів. Та це була трішки інша форма спілкування: переді мною лише камера, а люди по той бік екрана. Сьогодні виступаю перед великою і поважною аудиторією — самодостатніми людьми, які створили сотні робочих місць, керівниками громад, депутатами різних рівнів. Гордий, що є частиною цієї команди, – сказав Чайка у своїй промові. – За десятки років журналістської роботи побував майже у всіх робочих колективах Ковеля, зняв сотні сюжетів про те, чим і як живе моє місто. Тут я народився і сформувався як особистість. Тому коли говорю про Ковель, роблю це щиро, як відчуваю і думаю! Днями я записав звернення, де розповів, чому зважився балотуватися на посаду міського голови. Повірте, для мене це дуже відповідальний крок, бо я люблю своє місто й не хочу залишатися байдужим і дивитися, як укотре ми можемо змарнувати черговий шанс для розвитку.

Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*


…На останніх місцевих виборах своїм правом голосу скористалося лише 38% ковельчан, тобто лише 5,5 тисячі голосів визначили долю представницького мандата ковельського міського голови. Уявляєте? Лише 5,5 тисячі для майже 70-тисячного міста!

Ковелю потрібні зміни, тому й іду в мери, щоб його змінити. Ми обов’язково це зробимо!».

Також, відповідаючи на запитання ведучої форуму щодо проектів, які планують реалізувати, Ігор Чайка зазначив, що, формуючи програму, над якою він із командою працюватиме, слухали людей:

«Ми зустрілися з жителями всіх мікрорайонів Ковеля і сільських рад, які увійшли до Ковельської міської територіальної громади, та запитали в них, що потрібно зробити найперше. Так ми сформували перелік завдань. Там дуже багато всього: підтоплення окремих мікрорайонів Ковеля, особливо мікрорайону «Ковель-2», розчищення русла річки Турії, міське сміттєзвалище, яке вичерпало свій ресурс, утилізація і переробка сміття та інше… Тож треба засукати рукави і ставати до роботи».

Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*



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Теги: Ігор Чайка, Ковель, кандидат, форум, За майбутнє, політична реклама
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