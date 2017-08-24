Розповіли, чому фонтан на Театральному майдані не відкрили на День Луцька
Сьогодні, 15:20
На Театральному майдані Луцька тривають роботи з облаштування нового сухого фонтану замість «корита». На сьогодні фахівці завершили бетонні роботи.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук заявив, що фонтан на Театральному майдані планували завершити до Дня Луцька. Вартість робіт – 12,5 мільйона гривень.
За словами Віктора Гуменюка, завершити роботи раніше не вдалося через низку форс-мажорних обставин, зокрема, карантинні обмеження та оскарження трьома учасниками рішення тендеру в Антимонопольному комітеті. Тому договір з переможцем підписали лише у травні, а не як планували в березні, кошти на реалізацію проєкту також отримали наприкінці травня.
«На сьогодні бетонні роботи закінчені, хоча саме розбирання бетонного «корита» фонтану мало тривати 3 місяці. Цього тижня почнеться монтаж обладнання», - сказав очільник «Луцькводоканалу».
Не передбачали й благоустрій навколо фонтану, адже попередньо відповідні роботи планували здійснити в рамках реконструкції Театрального майдану, тому на сьогодні триває коригування проєкту.
Так, біля водограю хочуть встановити багаторівневі лавки.
«Говорити, що відкриття буде під якусь дату - недоцільно. Якщо не виникатиме форс-мажорів, у межах місяця фонтан зроблять. Він буде дуже цікавим, насамперед з точки зору локації, бо амфітеатр складний», - додав Гуменюк.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук заявив, що фонтан на Театральному майдані планували завершити до Дня Луцька. Вартість робіт – 12,5 мільйона гривень.
За словами Віктора Гуменюка, завершити роботи раніше не вдалося через низку форс-мажорних обставин, зокрема, карантинні обмеження та оскарження трьома учасниками рішення тендеру в Антимонопольному комітеті. Тому договір з переможцем підписали лише у травні, а не як планували в березні, кошти на реалізацію проєкту також отримали наприкінці травня.
«На сьогодні бетонні роботи закінчені, хоча саме розбирання бетонного «корита» фонтану мало тривати 3 місяці. Цього тижня почнеться монтаж обладнання», - сказав очільник «Луцькводоканалу».
Не передбачали й благоустрій навколо фонтану, адже попередньо відповідні роботи планували здійснити в рамках реконструкції Театрального майдану, тому на сьогодні триває коригування проєкту.
Так, біля водограю хочуть встановити багаторівневі лавки.
«Говорити, що відкриття буде під якусь дату - недоцільно. Якщо не виникатиме форс-мажорів, у межах місяця фонтан зроблять. Він буде дуже цікавим, насамперед з точки зору локації, бо амфітеатр складний», - додав Гуменюк.
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Коментарі 1
Раз таке діло, то вже виклали б фотозвіт з новосілля якого чиновника, оцінили б куди гроші пішли.
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