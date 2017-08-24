Розповіли, чому фонтан на Театральному майдані не відкрили на День Луцька





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.



Нагадаємо, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук заявив, що фонтан на Театральному майдані

За словами Віктора Гуменюка, завершити роботи раніше не вдалося через низку форс-мажорних обставин, зокрема, карантинні обмеження та оскарження трьома учасниками рішення тендеру в Антимонопольному комітеті. Тому договір з переможцем підписали лише у травні, а не як планували в березні, кошти на реалізацію проєкту також отримали наприкінці травня.



«На сьогодні бетонні роботи закінчені, хоча саме розбирання бетонного «корита» фонтану мало тривати 3 місяці. Цього тижня почнеться монтаж обладнання», - сказав очільник «Луцькводоканалу».



Не передбачали й благоустрій навколо фонтану, адже попередньо відповідні роботи планували здійснити в рамках реконструкції Театрального майдану, тому на сьогодні триває коригування проєкту.



Так, біля водограю хочуть встановити багаторівневі лавки.

«Говорити, що відкриття буде під якусь дату - недоцільно. Якщо не виникатиме форс-мажорів, у межах місяця фонтан зроблять. Він буде дуже цікавим, насамперед з точки зору локації, бо амфітеатр складний», - додав Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцька тривають роботи з облаштування нового сухого фонтану замість «корита». На сьогодні фахівці завершили бетонні роботи.Про це у коментарірозповів директор КП «Луцькводоканал»Нагадаємо, радник Луцького міського головизаявив, що фонтан на Театральному майдані планували завершити до Дня Луцька. Вартість робіт – 12,5 мільйона гривень.

За словами Віктора Гуменюка, завершити роботи раніше не вдалося через низку форс-мажорних обставин, зокрема, карантинні обмеження та оскарження трьома учасниками рішення тендеру в Антимонопольному комітеті. Тому договір з переможцем підписали лише у травні, а не як планували в березні, кошти на реалізацію проєкту також отримали наприкінці травня.«На сьогодні бетонні роботи закінчені, хоча саме розбирання бетонного «корита» фонтану мало тривати 3 місяці. Цього тижня почнеться монтаж обладнання», - сказав очільник «Луцькводоканалу».Не передбачали й благоустрій навколо фонтану, адже попередньо відповідні роботи планували здійснити в рамках реконструкції Театрального майдану, тому на сьогодні триває коригування проєкту.Так, біля водограю хочуть встановити багаторівневі лавки.«Говорити, що відкриття буде під якусь дату - недоцільно. Якщо не виникатиме форс-мажорів, у межах місяця фонтан зроблять. Він буде дуже цікавим, насамперед з точки зору локації, бо амфітеатр складний», - додав Гуменюк.

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