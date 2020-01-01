Реконструювати чи знести: у Луцьку вирішуватимуть долю фонтану на проспекті Волі
Сьогодні, 19:42
У Луцьку створили робочу групу щодо визначення доцільності експлуатації фонтану «Фігурний «Квітка» на проспекті Волі, яка вирішить, що робити з водограєм – реконструювати, капітально відремонтувати чи знести.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
За словами очільника водоканалу, виникла гостра потреба вирішити долю фонтану «Квітка», адже виникали проблеми у питаннях його роботи, безпеки та естетики.
«У нас є люди, які бажають робити селфі, піднімаються на ті квіти. Вони вже механічно пошкоджені. Гранітні плити відпадають, усе зношене. До того ж, у тому місці є серйозні пориви на мережі водопостачання», - відзначив Віктор Гуменюк.
Так, спеціалісти провели технічне обстеження водограю на проспекті Волі від фундаментів до електромережі і благоустрою, напрацювали технічний звіт і відповідні рекомендації. Згодом робоча група повинна розглянути звіт і вирішити долю фонтану.
«Дії можуть бути такі: реконструкція, капремонт, знесення. Кожен з варіантів потрібно зважити. Треба також, щоб на ту локацію подивилися й архітектори з професійної точки зору, бо там не лише «Квітка», а цілий каскад фонтанів. Як на мене, їх забагато, враховуючи те, що невдовзі запрацює новий фонтан на Театральному майдані. Перед парком достатньо одного фонтану. Складність полягає ще й у тому, що граніт, мармур, із яких зроблений водограй, варвари кожного дня обписують, пишуть рекламу наркотиків. А вивести з граніту напис балончиками фактично неможливо. І навіть якщо розглядати можливість зробити «з нуля» гранітний фонтан, то він там три місяці й не простоїть, буде спартачений написами. Тому або реконструкція, або знесення», - вважає директор «Луцькводоканалу».
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
За словами очільника водоканалу, виникла гостра потреба вирішити долю фонтану «Квітка», адже виникали проблеми у питаннях його роботи, безпеки та естетики.
«У нас є люди, які бажають робити селфі, піднімаються на ті квіти. Вони вже механічно пошкоджені. Гранітні плити відпадають, усе зношене. До того ж, у тому місці є серйозні пориви на мережі водопостачання», - відзначив Віктор Гуменюк.
Так, спеціалісти провели технічне обстеження водограю на проспекті Волі від фундаментів до електромережі і благоустрою, напрацювали технічний звіт і відповідні рекомендації. Згодом робоча група повинна розглянути звіт і вирішити долю фонтану.
«Дії можуть бути такі: реконструкція, капремонт, знесення. Кожен з варіантів потрібно зважити. Треба також, щоб на ту локацію подивилися й архітектори з професійної точки зору, бо там не лише «Квітка», а цілий каскад фонтанів. Як на мене, їх забагато, враховуючи те, що невдовзі запрацює новий фонтан на Театральному майдані. Перед парком достатньо одного фонтану. Складність полягає ще й у тому, що граніт, мармур, із яких зроблений водограй, варвари кожного дня обписують, пишуть рекламу наркотиків. А вивести з граніту напис балончиками фактично неможливо. І навіть якщо розглядати можливість зробити «з нуля» гранітний фонтан, то він там три місяці й не простоїть, буде спартачений написами. Тому або реконструкція, або знесення», - вважає директор «Луцькводоканалу».
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Коментарі 4
вам би лиш би знести а потім на новому побільше вкрасти.
У млін не вистачає слів .... (Як на мене, їх забагато.... варвари кожного дня обписують.... ) ЗА таим принципом можна все зести а лишити лише халабди розумовсього на них і реклама наркотиів не липне....
Поставити нарештi пам'мятник Бандеровi
Знову хоче зробити фонтанчик - біде ! Твоя місія забезпечити безперебійне функціонування і експлуатацію ! А приймати рішення щодо будівництва, реконструкції чи зносу будуть органи влади ! А то коня кують, а жаба ногу підставляє ! Ти вже доказав, що з функціями замовника по фонтану на Театральному майдані - ти не справися ! Ще, крім всього, владу підвів !
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