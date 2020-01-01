Реконструювати чи знести: у Луцьку вирішуватимуть долю фонтану на проспекті Волі

У Луцьку створили робочу групу щодо визначення доцільності експлуатації фонтану «Фігурний «Квітка» на проспекті Волі, яка вирішить, що робити з водограєм – реконструювати, капітально відремонтувати чи знести.Про це у коментарірозповів директор КП «Луцькводоканал»За словами очільника водоканалу, виникла гостра потреба вирішити долю фонтану «Квітка», адже виникали проблеми у питаннях його роботи, безпеки та естетики.«У нас є люди, які бажають робити селфі, піднімаються на ті квіти. Вони вже механічно пошкоджені. Гранітні плити відпадають, усе зношене. До того ж, у тому місці є серйозні пориви на мережі водопостачання», - відзначив Віктор Гуменюк.Так, спеціалісти провели технічне обстеження водограю на проспекті Волі від фундаментів до електромережі і благоустрою, напрацювали технічний звіт і відповідні рекомендації. Згодом робоча група повинна розглянути звіт і вирішити долю фонтану.«Дії можуть бути такі: реконструкція, капремонт, знесення. Кожен з варіантів потрібно зважити. Треба також, щоб на ту локацію подивилися й архітектори з професійної точки зору, бо там не лише «Квітка», а цілий каскад фонтанів. Як на мене, їх забагато, враховуючи те, що невдовзі запрацює новий фонтан на Театральному майдані. Перед парком достатньо одного фонтану. Складність полягає ще й у тому, що граніт, мармур, із яких зроблений водограй, варвари кожного дня обписують, пишуть рекламу наркотиків. А вивести з граніту напис балончиками фактично неможливо. І навіть якщо розглядати можливість зробити «з нуля» гранітний фонтан, то він там три місяці й не простоїть, буде спартачений написами. Тому або реконструкція, або знесення», - вважає директор «Луцькводоканалу».