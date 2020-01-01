На Волині за 4,4 мільйона гривень продали базу відпочинку





На території бази знаходяться чотири спальні корпуси загальною площею 408,4 квадратних метри, адміністративно-побутовий комплекс, гараж-прохідна, господарське приміщення, артезіанська свердловина з насосною станцією, водонапірна вежа, овочесховище, вбиральня. Про це інформує



Їх власником був Національний банк України, який і раніше робив спроби продати «Мрію».



Так, у грудні 2019 року стартова ціна на аукціоні за неї становила 802 тисячі, цього разу – понад 2,6 мільйона гривень. Бажання стати новими власниками виявили ТОВ «Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл», ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укрпетроль», ПП «Укр-петроль» та фізична особа Юрій Мельник.



Саме останній запропонував найвищу ціну – 3,6 мільйона гривень, з урахуванням ПДВ сума зросла до 4,4 мільйона. Відомо, що новий власник 1989 року народження і зареєстрований у Нововолинську.



До речі, земельна ділянка, на якій розташована база відпочинку, перебуває у державній власності і поділена на дві частини. Одна, площею 0,6 гектара, знаходиться на території Старовижівської селищної ради, інша, яка займає 1,46 гектара, – на території Буцинської сільської ради, яка має увійти до складу Дубівської ОТГ.



На Пісочному також шукають орендаря для приміщень дитячого табору відпочинку «Хвиля». Він належить ПАТ «Укртелеком», але вже не функціонує близько півтора десятка років.



Майновий комплекс має загальну площу 1 тисяча 178,1 квадратних метрів, земельна ділянка – понад 3,25 гектара. Як зазначили організатори аукціону, приміщення придатні для комерційної діяльності, складу, виробництва. Втім вони зараз перебувають у вкрай занедбаному стані і потребують капітального ремонту.



До комплексу будівель входять столова, спальний корпус, туалет, садовий будинок, санпропусник, погріб. Розмір орендної плати за 1 квадратний метр на місяць має стартувати від 0,80 гривень. Аукціон відбудеться 9 жовтня.



Юрій КОВАЛЬ



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регіональне відділення Фонду державного майна України провело аукціон з продажу комплексу будівель і споруд бази відпочинку «Мрія», що знаходиться на березі озера Пісочне Старовижівського району між селами Буцинь і Брунетівка.На території бази знаходяться чотири спальні корпуси загальною площею 408,4 квадратних метри, адміністративно-побутовий комплекс, гараж-прохідна, господарське приміщення, артезіанська свердловина з насосною станцією, водонапірна вежа, овочесховище, вбиральня. Про це інформує Район.Бізнес Їх власником був Національний банк України, який і раніше робив спроби продати «Мрію».Так, у грудні 2019 року стартова ціна на аукціоні за неї становила 802 тисячі, цього разу – понад 2,6 мільйона гривень. Бажання стати новими власниками виявили ТОВ «Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл», ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укрпетроль», ПП «Укр-петроль» та фізична особа Юрій Мельник.Саме останній запропонував найвищу ціну – 3,6 мільйона гривень, з урахуванням ПДВ сума зросла до 4,4 мільйона. Відомо, що новий власник 1989 року народження і зареєстрований у Нововолинську.До речі, земельна ділянка, на якій розташована база відпочинку, перебуває у державній власності і поділена на дві частини. Одна, площею 0,6 гектара, знаходиться на території Старовижівської селищної ради, інша, яка займає 1,46 гектара, – на території Буцинської сільської ради, яка має увійти до складу Дубівської ОТГ.На Пісочному також шукають орендаря для приміщень дитячого табору відпочинку «Хвиля». Він належить ПАТ «Укртелеком», але вже не функціонує близько півтора десятка років.Майновий комплекс має загальну площу 1 тисяча 178,1 квадратних метрів, земельна ділянка – понад 3,25 гектара. Як зазначили організатори аукціону, приміщення придатні для комерційної діяльності, складу, виробництва. Втім вони зараз перебувають у вкрай занедбаному стані і потребують капітального ремонту.До комплексу будівель входять столова, спальний корпус, туалет, садовий будинок, санпропусник, погріб. Розмір орендної плати за 1 квадратний метр на місяць має стартувати від 0,80 гривень. Аукціон відбудеться 9 жовтня.Юрій КОВАЛЬФото автора

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