На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:12
На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Учасники ДТП – Volkswagen Passat і Volkswagen Caddy. Транспортні засоби не поділили дорогу сьогодні, 15 вересня.
За словами свідків ДТП, автівки отримали незначні механічні пошкодження. Постраждалих в аварії немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Учасники ДТП – Volkswagen Passat і Volkswagen Caddy. Транспортні засоби не поділили дорогу сьогодні, 15 вересня.
За словами свідків ДТП, автівки отримали незначні механічні пошкодження. Постраждалих в аварії немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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