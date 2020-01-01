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На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Учасники ДТП – Volkswagen Passat і Volkswagen Caddy. Транспортні засоби не поділили дорогу сьогодні, 15 вересня.

За словами свідків ДТП, автівки отримали незначні механічні пошкодження. Постраждалих в аварії немає.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, Возз'єднання
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