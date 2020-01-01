На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Учасники ДТП – Volkswagen Passat і Volkswagen Caddy. Транспортні засоби не поділили дорогу сьогодні, 15 вересня.



За словами свідків ДТП, автівки отримали незначні механічні пошкодження. Постраждалих в аварії немає.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.Про цеповідомили очевидці аварії.Учасники ДТП – Volkswagen Passat і Volkswagen Caddy. Транспортні засоби не поділили дорогу сьогодні, 15 вересня.За словами свідків ДТП, автівки отримали незначні механічні пошкодження. Постраждалих в аварії немає.На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

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