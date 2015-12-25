Які партії є лідерами передвиборчої гонки на Волині та хто має найбільші шанси стати мером Луцька. ОПИТУВАННЯ





Опитування проводила соціологічна група



Виявилося, що 41% волинян часто стежать за політичними новинами в Україні, 26% роблять це інколи, 22% – рідко і лише 12% взагалі не цікавляться політикою. Політичними подіями в області часто цікавляться 30%, інколи – 30%, рідко – 27%, взагалі не цікавляться – 13%. Відносно вищий рівень інтересу до політичних новин спостерігається серед старшої категорії населення, чоловіків та мешканців обласного центру.



69% відповіли, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах, ще близько 20% - вагаються, чи брати участь, 10% - малоймовірно, що голосуватимуть. Мобілізація виборців вища серед старшого населення.



Лідером у рейтингу партій до обласної ради є партія «За майбутнє», яку готові підтримати 37,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. 12% мають намір проголосувати за партію «Слуга народу», 11,7% - за партію «Європейська солідарність», 9,9% - партію «Батьківщина». На межі прохідного бар’єру Радикальна партія з рейтингом 5,4% та «Свобода» – 4,3%. Рейтинг інших партій – нижче 4%. Не визначились із вибором – близько 18%.



У рейтингу до міської ради лідирує партія «За майбутнє» з рейтингом 30,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі – «Європейська солідарність», яку готові підтримати 14,7%, громадський рух «Свідомі» з показником 13,8%, партія «Слуга народу» – 9,1%, «Свобода» – 6,4%, «Батьківщина» – 6,2%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Не визначилися – близько 13%.



Серед кандидатів у мери лідером є Ігор Поліщук від партії «За майбутнє»: 39,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 10,7% готові підтримати Романа Бондарука від партії «Слуга народу», 10,5% - Вусенко Юлію від партії «Європейська солідарності», 9,9% - Шибу Богдана від партії «Голос», і 9,1% - Наточій Аллу від руху «Свідомі». 4,9% мають намір підтримати Миколу Федика від партії «Свобода», та 4,5 % - Чебелюк Ірину від партії «Батьківщина». Не визначились за кого голосуватимуть близько 18-19% опитаних.



Аудиторія: мешканці Волинської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%), у т.ч. 638 респондентів – обласний центр (похибка не більше 3,9%). Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Терміни проведення: 10-14 вересня 2020 р.



Волинський політолог Олександр Новосад прокоментував Інформаційному агентству ВолиньPost результати соціологічного опитування. Зауважив, що його проводила професійна організація за усіма стандартами, тож числам можна довіряти, однак потрібно розуміти, що це лише попередні прогнози.



Так, передвиборчий процес лише розпочався і списки партій та кандидатів – повністю не сформовані, тож, опираючись на наявні дані, політолог зауважив, що респонденти наразі найбільш схильні підтримувати політичну силу «За майбутнє», яка: «Зібрала у собі велику кількість відомих людей. Має великі шанси», – каже Олександр Новосад.



Щодо виборів на посаду міського голови обласного центру Волині, то вважає, що існує велика вірогідність того, що буде другий тур, адже наразі, за попередніми результатами опитування, лідером є Ігор Поліщук із результатами 39,5% від усіх опитаних.



«Аби перемогти у першому турі, Поліщуку потрібно набрати більшість, а бачимо, що у наступних кандидатів кількість голосів розділилася майже рівномірно. Я думаю, що остаточно ситуація вирішиться вже у другому турі в листопаді. Все залежить лише від того, хто стане другим кандидатом», – каже Олександр Новосад.



Щодо рейтингу лідируючих партій до міської ради, то у ТОПі наразі є 6 політичних сил, однак політолог каже, що «Голос» він би поки не викреслював із цього переліку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад півтори тисячі мешканців Волинської області віком від 18 років і старші стали учасниками соціологічного опитування щодо майбутніх місцевих виборів.Опитування проводила соціологічна група «Рейтинг» протягом 10-14 вересня серед мешканців області.Виявилося, що 41% волинян часто стежать за політичними новинами в Україні, 26% роблять це інколи, 22% – рідко і лише 12% взагалі не цікавляться політикою. Політичними подіями в області часто цікавляться 30%, інколи – 30%, рідко – 27%, взагалі не цікавляться – 13%. Відносно вищий рівень інтересу до політичних новин спостерігається серед старшої категорії населення, чоловіків та мешканців обласного центру.69% відповіли, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах, ще близько 20% - вагаються, чи брати участь, 10% - малоймовірно, що голосуватимуть. Мобілізація виборців вища серед старшого населення.Лідером у рейтингу партій до обласної ради є партія, яку готові підтримати 37,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. 12% мають намір проголосувати за партію, 11,7% - за партію, 9,9% - партію. На межі прохідного бар’єруз рейтингом 5,4% та– 4,3%. Рейтинг інших партій – нижче 4%. Не визначились із вибором – близько 18%.У рейтингу до міської ради лідирує партія «За майбутнє» з рейтингом 30,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі – «Європейська солідарність», яку готові підтримати 14,7%, громадський рух «Свідомі» з показником 13,8%, партія «Слуга народу» – 9,1%, «Свобода» – 6,4%, «Батьківщина» – 6,2%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Не визначилися – близько 13%.Серед кандидатів у мери лідером євід партії «За майбутнє»: 39,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 10,7% готові підтримативід партії «Слуга народу», 10,5% -від партії «Європейська солідарності», 9,9% -від партії «Голос», і 9,1% -від руху «Свідомі». 4,9% мають намір підтримативід партії «Свобода», та 4,5 % -від партії «Батьківщина». Не визначились за кого голосуватимуть близько 18-19% опитаних.Волинський політологпрокоментуваврезультати соціологічного опитування. Зауважив, що його проводила професійна організація за усіма стандартами, тож числам можна довіряти, однак потрібно розуміти, що це лише попередні прогнози.Так, передвиборчий процес лише розпочався і списки партій та кандидатів – повністю не сформовані, тож, опираючись на наявні дані, політолог зауважив, що респонденти наразі найбільш схильні підтримувати політичну силу «За майбутнє», яка: «Зібрала у собі велику кількість відомих людей. Має великі шанси», – каже Олександр Новосад.Щодо виборів на посаду міського голови обласного центру Волині, то вважає, що існує велика вірогідність того, що буде другий тур, адже наразі, за попередніми результатами опитування, лідером є Ігор Поліщук із результатами 39,5% від усіх опитаних.«Аби перемогти у першому турі, Поліщуку потрібно набрати більшість, а бачимо, що у наступних кандидатів кількість голосів розділилася майже рівномірно. Я думаю, що остаточно ситуація вирішиться вже у другому турі в листопаді. Все залежить лише від того, хто стане другим кандидатом», – каже Олександр Новосад.Щодо рейтингу лідируючих партій до міської ради, то у ТОПі наразі є 6 політичних сил, однак політолог каже, що «Голос» він би поки не викреслював із цього переліку.

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