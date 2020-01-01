Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину

Понад півсотні колод незаконно зрубаного дуба вилучила поліція у Луцьку.Санкціонований обшук відбувся 15 вересня в обласному центрі, - інформує ГУНП у Волинській області.У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 ККУ працівники Ківерцівського відділу поліції провели обшук на одному з луцьких підприємств, куди, за наявною інформацією, зловмисники постачали незаконно зрубаний у Ківерцівському районі дуб. Далі підприємство переробляло деревину та відправляло в країни ЄС.«Повідомлення від небайдужих громадян про незаконну порубку дерев у Ківерцівський відділ поліції надходили останні кілька місяців. Ми ретельно перевіряли цю інформацію і встановили, що зрубана деревина постачалась на одне з підприємств у Луцьку. Тож звернулись до суду та отримали ухвалу на обшук», - повідомив т.в.о. заступника начальника Ківерцівського відділу поліціїУ рамках санкціонованого обшуку виявили та вилучили більше 60 колод дуба. Деякі з них мали маркування, відповідність яких правоохоронці перевірять. Також призначать низку експертиз, під час яких встановлюватимуть осіб, причетних до незаконної порубки дерев, та механізм транспортування на підприємство. Триває досудове слідство.