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Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину

Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину
Понад півсотні колод незаконно зрубаного дуба вилучила поліція у Луцьку.

Санкціонований обшук відбувся 15 вересня в обласному центрі, - інформує ГУНП у Волинській області.

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У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 ККУ працівники Ківерцівського відділу поліції провели обшук на одному з луцьких підприємств, куди, за наявною інформацією, зловмисники постачали незаконно зрубаний у Ківерцівському районі дуб. Далі підприємство переробляло деревину та відправляло в країни ЄС.

«Повідомлення від небайдужих громадян про незаконну порубку дерев у Ківерцівський відділ поліції надходили останні кілька місяців. Ми ретельно перевіряли цю інформацію і встановили, що зрубана деревина постачалась на одне з підприємств у Луцьку. Тож звернулись до суду та отримали ухвалу на обшук», - повідомив т.в.о. заступника начальника Ківерцівського відділу поліції Юрій Ткачук.

У рамках санкціонованого обшуку виявили та вилучили більше 60 колод дуба. Деякі з них мали маркування, відповідність яких правоохоронці перевірять. Також призначать низку експертиз, під час яких встановлюватимуть осіб, причетних до незаконної порубки дерев, та механізм транспортування на підприємство. Триває досудове слідство.



Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину
Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину
Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину

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Теги: дуб, дерево, Луцьк, підприємство
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