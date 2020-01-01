Одне з луцьких підприємств переробляло крадену деревину
Сьогодні, 16:54
Понад півсотні колод незаконно зрубаного дуба вилучила поліція у Луцьку.
Санкціонований обшук відбувся 15 вересня в обласному центрі, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 ККУ працівники Ківерцівського відділу поліції провели обшук на одному з луцьких підприємств, куди, за наявною інформацією, зловмисники постачали незаконно зрубаний у Ківерцівському районі дуб. Далі підприємство переробляло деревину та відправляло в країни ЄС.
«Повідомлення від небайдужих громадян про незаконну порубку дерев у Ківерцівський відділ поліції надходили останні кілька місяців. Ми ретельно перевіряли цю інформацію і встановили, що зрубана деревина постачалась на одне з підприємств у Луцьку. Тож звернулись до суду та отримали ухвалу на обшук», - повідомив т.в.о. заступника начальника Ківерцівського відділу поліції Юрій Ткачук.
У рамках санкціонованого обшуку виявили та вилучили більше 60 колод дуба. Деякі з них мали маркування, відповідність яких правоохоронці перевірять. Також призначать низку експертиз, під час яких встановлюватимуть осіб, причетних до незаконної порубки дерев, та механізм транспортування на підприємство. Триває досудове слідство.
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Санкціонований обшук відбувся 15 вересня в обласному центрі, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 ККУ працівники Ківерцівського відділу поліції провели обшук на одному з луцьких підприємств, куди, за наявною інформацією, зловмисники постачали незаконно зрубаний у Ківерцівському районі дуб. Далі підприємство переробляло деревину та відправляло в країни ЄС.
«Повідомлення від небайдужих громадян про незаконну порубку дерев у Ківерцівський відділ поліції надходили останні кілька місяців. Ми ретельно перевіряли цю інформацію і встановили, що зрубана деревина постачалась на одне з підприємств у Луцьку. Тож звернулись до суду та отримали ухвалу на обшук», - повідомив т.в.о. заступника начальника Ківерцівського відділу поліції Юрій Ткачук.
У рамках санкціонованого обшуку виявили та вилучили більше 60 колод дуба. Деякі з них мали маркування, відповідність яких правоохоронці перевірять. Також призначать низку експертиз, під час яких встановлюватимуть осіб, причетних до незаконної порубки дерев, та механізм транспортування на підприємство. Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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