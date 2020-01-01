У футбольному клубі «Волинь» – спалах коронавірусу, – ЗМІ
Сьогодні, 17:46
Матч 3-го туру Першої ліги "Волинь" - "Нива" (Тернопіль) не відбудеться через спалах коронавірусу в луцькому клубі. Поєдинок, який повинен був відбутися на вихідних, перенесли.
За інформацією UA-Футбол, у "Волині" виявили 13 випадків зараження – в клубі захворіли 8 футболістів і 5 осіб з персоналу.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в пресслужбі футбольного клубу "Волинь" розповіли, що матч проти івано-франківського «Прикарпаття» відбудеться у Луцьку на стадіоні «Авангард» 16 вересня та розпочнеться о 17:00, як і планували.
Зауважили, що до гри залучать молодіжний склад Волині-2, який виступає у Другій лізі та має право грати за основну команду.
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За інформацією UA-Футбол, у "Волині" виявили 13 випадків зараження – в клубі захворіли 8 футболістів і 5 осіб з персоналу.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в пресслужбі футбольного клубу "Волинь" розповіли, що матч проти івано-франківського «Прикарпаття» відбудеться у Луцьку на стадіоні «Авангард» 16 вересня та розпочнеться о 17:00, як і планували.
Зауважили, що до гри залучать молодіжний склад Волині-2, який виступає у Другій лізі та має право грати за основну команду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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