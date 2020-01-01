У футбольному клубі «Волинь» – спалах коронавірусу, – ЗМІ





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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в пресслужбі футбольного клубу "Волинь" розповіли, що матч проти івано-франківського «Прикарпаття» відбудеться у Луцьку на стадіоні «Авангард» 16 вересня та розпочнеться о 17:00, як і планували.



Зауважили, що до гри залучать молодіжний склад Волині-2, який виступає у Другій лізі та має право грати за основну команду.

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