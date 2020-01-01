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Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО

Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
У селі Рованці Луцького району зіткнулись легковик Toyota та мікроавтобус Mercedes. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на бік.

Про це у facebook-спільноті написав Юрій Конейш.

Аварія трапилась близько 21:30 у середу, 16 вересня.

Автор допису зазначив, що загиблих внаслідок аварії немає. На місці автопригоди працюють медики та поліція.

Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО

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Теги: Рованці, аварія, перекинувся
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