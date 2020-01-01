Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 22:15
У селі Рованці Луцького району зіткнулись легковик Toyota та мікроавтобус Mercedes. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на бік.
Про це у facebook-спільноті написав Юрій Конейш.
Аварія трапилась близько 21:30 у середу, 16 вересня.
Автор допису зазначив, що загиблих внаслідок аварії немає. На місці автопригоди працюють медики та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook-спільноті написав Юрій Конейш.
Аварія трапилась близько 21:30 у середу, 16 вересня.
Автор допису зазначив, що загиблих внаслідок аварії немає. На місці автопригоди працюють медики та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 22:15
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
Сьогодні, 21:32