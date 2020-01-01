Внаслідок зіткнення з легковиком у селі під Луцьком перекинувся мікроавтобус. ФОТО





Про це у Юрій Конейш.



Аварія трапилась близько 21:30 у середу, 16 вересня.



Автор допису зазначив, що загиблих внаслідок аварії немає. На місці автопригоди працюють медики та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району зіткнулись легковик Toyota та мікроавтобус Mercedes. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на бік.Про це у facebook-спільноті написавАварія трапилась близько 21:30 у середу, 16 вересня.Автор допису зазначив, що загиблих внаслідок аварії немає. На місці автопригоди працюють медики та поліція.

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