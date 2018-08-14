вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях

Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
У селі Заставне Іваничівського району Волині фермер Сергій Забавка разом з дружиною Наталею займаються вирощуванням винограду у теплицях.

Про це повідомляє Greenpost з посиланням на газету "Колос".

"У Заставному на 17 сотках землі я організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте", - розповідає фермер.

Сам Сергій родом із Дніпропетровщини, а виноградарство — справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.

Зараз Сергій активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі.

“Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор». Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити плануємо до кінця серпня. Реалізовуємо плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продаємо відпочивальникам на Світязі“, – зазначив Сергій Забавка.
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фермер, виноград, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Сьогодні, 10:10
Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:31
У Львові рятують породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину
Сьогодні, 09:24
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО На Волині фермер вирощує 57 сортів винограду. ФОТО
14 серпень, 2018, 20:23
На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО
06 вересень, 13:20
У Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни У Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни
16 липень, 10:14
Секрети для початківців: волинянка розповіла про тонкощі вирощування винограду Секрети для початківців: волинянка розповіла про тонкощі вирощування винограду
30 квітень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях
Сьогодні, 10:10
 0
Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:31
 0
У Львові рятують породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину
Сьогодні, 09:24
 0
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8