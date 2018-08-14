Фермер з Волині вирощує 57 сортів винограду у теплицях





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"У Заставному на 17 сотках землі я організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте", - розповідає фермер.



Сам Сергій родом із Дніпропетровщини, а виноградарство — справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.



Зараз Сергій активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі.



“Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор». Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити плануємо до кінця серпня. Реалізовуємо плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продаємо відпочивальникам на Світязі“, – зазначив Сергій Забавка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заставне Іваничівського району Волині фермер Сергій Забавка разом з дружиною Наталею займаються вирощуванням винограду у теплицях.Про це повідомляє Greenpost з посиланням на газету "Колос"."У Заставному на 17 сотках землі я організував вирощування винограду у шести теплицях. Аналогів йому на Волині немає. А грона звисають небувалих розмірів, що й заморський не завжди такий виросте", - розповідає фермер.Сам Сергій родом із Дніпропетровщини, а виноградарство — справа сімейна. У Заставному почав займатися вирощуванням помідорів, але справа виявилася не дуже вдалою.Зараз Сергій активно розвиває 57 сортів, а ще 15 – в перспективі.“Всі види приживаються однаково добре, але не всі вкоріняються. Серед тих, яким найбільш до вподоби волинський ґрунт, столові – «Забава», «Перевтілення», «Фавор». Зростає і сім винних сортів. Цьогоріч перші грона зрізали 10 липня, а завершити плануємо до кінця серпня. Реалізовуємо плоди на ринках «Шувар» у Львові, Нововолинському ринку, продаємо відпочивальникам на Світязі“, – зазначив Сергій Забавка.

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