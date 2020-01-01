вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ВНУ імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип

У ВНУ імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип.

Про це йдеться на офіційному сайті вишу.

Рішення про продовження конкурсу прийняла конкурсна комісія. Окрім цього, комісія рекомендувала доопрацювати проєкт, який попередньо визнали найкращим.

Нагадаємо, минулого тижня у ВНУ імені Лесі Українки повідомляли про те, що визначили переможців конкурсу розробки нового логотипу ВНУ імені Лесі Українки.

Найкращим комісія назвала проєкт авторами якого є творча група «Лабораторія дизайну» у складі Дмитра Авраменка, Богдани Чугай, Марії Назарчук, Марії Єфімової та Тетяни Прокопович.

Члени очікують на нові цікаві проєкти логотипу.

Дедлайн конкурсу – 2 жовтня. Пропозиції та проєкти логотипів надсилати на адресу: [email protected]

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ, логотип
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 18 вересня
Сьогодні, 09:08
Ранок 18 вересня: в Україні – 3 228 нових випадків коронавірусу, на Волині – 96
Сьогодні, 09:04
У ВНУ імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип
Сьогодні, 08:10
На Миколаївщині діти знайшли на майданчику людську ногу
Сьогодні, 07:35
Волинські бойові самбісти стали призерами чемпіонату України
Сьогодні, 06:33
Схожі новини
На стіні волинського вишу хочуть намалювати Степана Бандеру На стіні волинського вишу хочуть намалювати Степана Бандеру
16 вересень, 05:21
Історичний момент: у ВНУ імені Лесі Українки розпочалося навчання студентів-медиків. ФОТО Історичний момент: у ВНУ імені Лесі Українки розпочалося навчання студентів-медиків. ФОТО
15 вересень, 21:47
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
09 вересень, 17:55
Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії
27 серпень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Сьогодні, 10:32
 0
Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків
Сьогодні, 10:29
 0
У громаді на Волині збирають овочі для лікарень
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку студентка коледжу намагалася покінчити життя самогубством
Сьогодні, 09:50
 0
На Чернігівщині в хасидів виявили коронавірус, а вони відмовляються від госпіталізації
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8