У Києві зник уродженець Луцька
Сьогодні, 11:45
У Києві зник уродженець Луцька Волощук Олег Андрійович, 12 березня 1981 року народження, який наразі проживає у столиці. Його розшукують родичі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Тетяна Лосєва.
За її словами, Олег Волощук 16 вересня вийшов з дому на Березняках у Києві приблизно о 12:30 та не повернувся. Востаннє на зв’язку був о 14:13 того дня.
Чоловік пересувається на своєму авто – чорний Volkswagen Passat універсал, державний номерний знак АС5000АР.
У зниклого – коротка стрижка, світло русе волосся, зріст 182 см. Одягнений був у сіро-синю футболку, сині джинси, сині кросівки.
Усіх, хто має якусь інформацію про цього чоловіка або авто, просять телефонувати за номерами: 0973981150, 0672690816, 0979467616, 0966829405.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Тетяна Лосєва.
За її словами, Олег Волощук 16 вересня вийшов з дому на Березняках у Києві приблизно о 12:30 та не повернувся. Востаннє на зв’язку був о 14:13 того дня.
Чоловік пересувається на своєму авто – чорний Volkswagen Passat універсал, державний номерний знак АС5000АР.
У зниклого – коротка стрижка, світло русе волосся, зріст 182 см. Одягнений був у сіро-синю футболку, сині джинси, сині кросівки.
Усіх, хто має якусь інформацію про цього чоловіка або авто, просять телефонувати за номерами: 0973981150, 0672690816, 0979467616, 0966829405.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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