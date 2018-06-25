У Києві зник уродженець Луцька

У Києві зник уродженець Луцькач, 12 березня 1981 року народження, який наразі проживає у столиці. Його розшукують родичі.Про цеповідомила сестра зниклогоЗа її словами, Олег Волощук 16 вересня вийшов з дому на Березняках у Києві приблизно о 12:30 та не повернувся. Востаннє на зв’язку був о 14:13 того дня.Чоловік пересувається на своєму авто – чорний Volkswagen Passat універсал, державний номерний знак АС5000АР.У зниклого – коротка стрижка, світло русе волосся, зріст 182 см. Одягнений був у сіро-синю футболку, сині джинси, сині кросівки.Усіх, хто має якусь інформацію про цього чоловіка або авто, просять телефонувати за номерами: 0973981150, 0672690816, 0979467616, 0966829405.