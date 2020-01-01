Чому на Волині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус





Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.



Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що епідситуація з коронавірусом в області залишається напруженою, адже є тенденція до зростання. Ріст за тиждень становить 21 %. Нагадаємо, що



«Ріст захворюваності викликаний завершенням періоду відпусток, поверненням людей в організовані колективи та навчальні заклади», - каже Костирка.



Так, показник захворюваності складає 93,7 на 100 тисяч населення при базовому 40 на 100 тисяч. Найбільше хворих у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Луцьку, Ківерцівському, Луцькому, Маневицькому, Володимир-Волинському районах.



Показник тестування становить 127 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок не перевищує рекомендованого показника у 50 %. Надія Костирка додала, що 1800 випадків інфекції залишаються активними. На сьогодні на Волині локалізували і ліквідували 80 спалахів.



Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що на сьогодні в області 451 особа знаходиться на стаціонарному лікуванні, це – 47% заповненості лікарняних ліжок. Людмила Тимощук запевнила, що суттєвих затримок з результатами ПЛР-тестування немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назвали основні причини росту захворюваності на коронавірусну інфекцію серед волинян.Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українирозповіла, що епідситуація з коронавірусом в області залишається напруженою, адже є тенденція до зростання. Ріст за тиждень становить 21 %. Нагадаємо, що за останню добу зареєстрували 96 нових випадків коронавірусу, 3 випадки завершились летально. «Ріст захворюваності викликаний завершенням періоду відпусток, поверненням людей в організовані колективи та навчальні заклади», - каже Костирка.Так, показник захворюваності складає 93,7 на 100 тисяч населення при базовому 40 на 100 тисяч. Найбільше хворих у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Луцьку, Ківерцівському, Луцькому, Маневицькому, Володимир-Волинському районах.Показник тестування становить 127 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок не перевищує рекомендованого показника у 50 %. Надія Костирка додала, що 1800 випадків інфекції залишаються активними. На сьогодні на Волині локалізували і ліквідували 80 спалахів.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’яповідомила, що на сьогодні в області 451 особа знаходиться на стаціонарному лікуванні, це – 47% заповненості лікарняних ліжок. Людмила Тимощук запевнила, що суттєвих затримок з результатами ПЛР-тестування немає.

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