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Чому на Волині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус

Чому на Волині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус
Назвали основні причини росту захворюваності на коронавірусну інфекцію серед волинян.

Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що епідситуація з коронавірусом в області залишається напруженою, адже є тенденція до зростання. Ріст за тиждень становить 21 %. Нагадаємо, що за останню добу зареєстрували 96 нових випадків коронавірусу, 3 випадки завершились летально.

«Ріст захворюваності викликаний завершенням періоду відпусток, поверненням людей в організовані колективи та навчальні заклади», - каже Костирка.

Так, показник захворюваності складає 93,7 на 100 тисяч населення при базовому 40 на 100 тисяч. Найбільше хворих у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Луцьку, Ківерцівському, Луцькому, Маневицькому, Володимир-Волинському районах.

Показник тестування становить 127 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок не перевищує рекомендованого показника у 50 %. Надія Костирка додала, що 1800 випадків інфекції залишаються активними. На сьогодні на Волині локалізували і ліквідували 80 спалахів.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що на сьогодні в області 451 особа знаходиться на стаціонарному лікуванні, це – 47% заповненості лікарняних ліжок. Людмила Тимощук запевнила, що суттєвих затримок з результатами ПЛР-тестування немає.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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Коментарі 1
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Бо комусь треба щоб вона ніби зросла
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