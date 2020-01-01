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На Волині від коронавірусу померла лікар-педіатр

На Волині від коронавірусу померла лікар-педіатр
Внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції померла лікар з Волині.

Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що за останню добу в області зареєстрували три летальні випадки. Померлі – 60-ти, 63 та 79-ти років.

«Двох випадках – цукровий діабет, в одному – онкологія, в трьох – судинна патологія», - зазначила Тимощук.

За її словами, серед померлих – 63-річна лікарка-педіатр із Берестечка, що лікувалася амбулаторно і за допомогою не зверталася. Жінка мала цукровий діабет і серцево-судинну патологію.

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Теги: коронавірус, лікар, педіатр, смерть
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