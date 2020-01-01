На Волині від коронавірусу померла лікар-педіатр

Внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції померла лікар з Волині.Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’яповідомила, що за останню добу в області зареєстрували три летальні випадки. Померлі – 60-ти, 63 та 79-ти років.«Двох випадках – цукровий діабет, в одному – онкологія, в трьох – судинна патологія», - зазначила Тимощук.За її словами, серед померлих – 63-річна лікарка-педіатр із Берестечка, що лікувалася амбулаторно і за допомогою не зверталася. Жінка мала цукровий діабет і серцево-судинну патологію.