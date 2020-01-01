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Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО

Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
Віднині у збірці Волинського краєзнавчого музею є поліська дудка-колянка, яку подарував Дмитро Березюк, майстер виготовлення музичних інструментів, член Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Про це повідомили на офіційній сторінці музею у фейсбуці.

Для створення цього музичного інструменту майстер використав деревину Лесиного ясена, що ріс біля В’їзної вежі Луцького замку.

Окремі елементи зроблені з горіха (денце) та берести (обручі). Дудка має шість ігрових отворів. Змайстрована за давньою технологіє – шляхом розколення деревини, через що отримала назву «колянка».

Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав цьогоріч у ніч на 30 червня.

Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО

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Теги: дудка-колянка, Лесин ясен, Луцьк, музей
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