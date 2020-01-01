Із деревини Лесиного ясена зробили музичний інструмент. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Віднині у збірці Волинського краєзнавчого музею є поліська дудка-колянка, яку подарував Дмитро Березюк, майстер виготовлення музичних інструментів, член Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Про це повідомили на офіційній сторінці музею у фейсбуці.
Для створення цього музичного інструменту майстер використав деревину Лесиного ясена, що ріс біля В’їзної вежі Луцького замку.
Окремі елементи зроблені з горіха (денце) та берести (обручі). Дудка має шість ігрових отворів. Змайстрована за давньою технологіє – шляхом розколення деревини, через що отримала назву «колянка».
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав цьогоріч у ніч на 30 червня.
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Про це повідомили на офіційній сторінці музею у фейсбуці.
Для створення цього музичного інструменту майстер використав деревину Лесиного ясена, що ріс біля В’їзної вежі Луцького замку.
Окремі елементи зроблені з горіха (денце) та берести (обручі). Дудка має шість ігрових отворів. Змайстрована за давньою технологіє – шляхом розколення деревини, через що отримала назву «колянка».
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав цьогоріч у ніч на 30 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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