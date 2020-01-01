Хасиди повністю залишили український кордон і повертаються додому. ФОТО

де вони перебували з початку тижня.



Про це Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, перебуваючи безпосередньо на кордоні з Білоруссю навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» в Чернігівській області,



Він особисто виїхав на місце, щоб пересвідчитись, чи дійсно почали повертатися в зворотному напрямку іноземці, які попри обмеження в’їзду не полишали намірів потрапити в Україну.



«Поступове зменшення іноземців на цьому напрямку ми почали фіксуватися зранку. Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь», – сказав керівник прикордонного відомства.



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Він зазначив, що іноземні громадяни, які планували потрапити в Україну з метою паломництва на цьому напрямку, почали прибувати до кордону України ще з 14 вересня. Загалом їх тут знаходилося ще до вчора більше 1 тисячі осіб. Ще одну групу іноземців на кордоні з Білоруссю фіксували навпроти пункту пропуску «Дольськ», що на Волині, однак після роз’яснень щодо обмеження в’їзду за кілька годин вони повернулися зворотно.



«Ми щоденно доводили іноземцям, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції за рішенням Уряду в’їзд іноземцям в Україну заборонений. І вони чітко знали про це ще до того, як почали їхати до нас. На жаль, вони не дослухалися до закликів України утриматися цьогоріч від поїздки. Нам прикро, що довірившись незрозумілим обіцянкам, до яких у розмовах апелювали паломники, вони створили собі ілюзію можливості в’їзду в Україну», – зазначив Сергій Дейнеко.



Голова ДПСУ зустрівся з керівниками підрозділів Нацполіції та Нацгвардії, які постійно перебували на кордоні разом з силами прикордонного відомства. Він обговорив поточну ситуацію та подальшу координацію дій між правоохоронцями. Також Сергій Дейнеко подякував прикордонникам, поліцейським та гвардійцям за належне виконання поставлених завдань щодо недопущення провокацій на кордоні, підтримання прикордонного режиму і режиму в пункті пропуску.



Наразі момент всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю іноземці-паломники залишили територію,Про це Голова ДПСУзазначив, перебуваючи безпосередньо на кордоні з Білоруссю навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» в Чернігівській області, йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Він особисто виїхав на місце, щоб пересвідчитись, чи дійсно почали повертатися в зворотному напрямку іноземці, які попри обмеження в’їзду не полишали намірів потрапити в Україну.«Поступове зменшення іноземців на цьому напрямку ми почали фіксуватися зранку. Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь», – сказав керівник прикордонного відомства.Він зазначив, що іноземні громадяни, які планували потрапити в Україну з метою паломництва на цьому напрямку, почали прибувати до кордону України ще з 14 вересня. Загалом їх тут знаходилося ще до вчора більше 1 тисячі осіб. Ще одну групу іноземців, що на Волині, однак після роз’яснень щодо обмеження в’їзду за кілька годин вони повернулися зворотно.«Ми щоденно доводили іноземцям, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції за рішенням Уряду в’їзд іноземцям в Україну заборонений. І вони чітко знали про це ще до того, як почали їхати до нас. На жаль, вони не дослухалися до закликів України утриматися цьогоріч від поїздки. Нам прикро, що довірившись незрозумілим обіцянкам, до яких у розмовах апелювали паломники, вони створили собі ілюзію можливості в’їзду в Україну», – зазначив Сергій Дейнеко.Голова ДПСУ зустрівся з керівниками підрозділів Нацполіції та Нацгвардії, які постійно перебували на кордоні разом з силами прикордонного відомства. Він обговорив поточну ситуацію та подальшу координацію дій між правоохоронцями. Також Сергій Дейнеко подякував прикордонникам, поліцейським та гвардійцям за належне виконання поставлених завдань щодо недопущення провокацій на кордоні, підтримання прикордонного режиму і режиму в пункті пропуску.Наразі момент всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України.

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