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МОЗ розробило план переходу до електронних рецептів

МОЗ розробило план переходу до електронних рецептів
При Міністерстві охорони здоров’я України створили робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби.

Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив очільник МОЗ.

«В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ – починаючи з 2023 року», – зазначив Маским Степанов.

За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров’я населення.

Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення.

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Теги: електронні рецепти, МОЗ, Україна, Максим Степанов
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