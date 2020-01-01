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У Маневицькому районі горів житловий будинок

У Маневицькому районі горів житловий будинок
У селі Серхів Маневицького району горів дерев’яний житловий будинок.

Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 20 вересня о 06:41, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Виїжджали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Сойне. Пожежа ліквідували о 07:27.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: пожежа, будинок, Серхів
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