У Маневицькому районі горів житловий будинок





Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 20 вересня о 06:41, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Виїжджали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Сойне. Пожежа ліквідували о 07:27.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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