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Помер відомий волинський композитор і викладач

Помер відомий волинський композитор і викладач
Відійшов у засвіти відомий ворлинський композитор та викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки Леонід Кужелюк.

Про це у соцмережах повідомив Олег Романюк.

Як відомо, Леонід Кужелюк створив та був багаторічним очільником фольклорного колективу "Розмай", який діє на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

"Сьогодні перестало битися серце батька усіх розмаян Леоніда Миколайовича Кужелюка. За все, що я вмію і знаю в роботі з хором, я завдячую саме Вам, Учителю! Ви завжди прагнули, аби кожен з нас став Людиною. Ви завжди були прикладом у ставленні до Бога, України, родини, ближнього, перехожого. Кожна репетиція у нас була, як концерт, кожен концерт, як сповідь. Багато творів у нашому виконанні з Вашої легкої руки слухачі сприймали стоячи. Щиро дякую за кожну мить, проведену разом. Хай Всемилостивий Господь оселить Вашу душу там, де праведні спочивають", - йдеться у дописі Олега Романюка.

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Теги: Волинь, ВНУ
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