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Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини у луцькому парку, взяли під варту

Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини у луцькому парку, взяли під варту
В обласному центрі Волині обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у зґвалтуванні молодої дівчини.

Про це ІА ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід молодику, якого підозрюють у вчиненні злочину. Підозрюваному присудили 60 днів тримання під вартою.

Під час судового засідання чоловік зізнався у скоєному.

Нагадаємо, у суботу, 19 вересня, в парку 900-річчя Луцька зґвалтували молоду 20-річну дівчину.

Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.

Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.

Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

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Теги: суд, Луцьк, згвалтування
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