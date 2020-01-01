Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини у луцькому парку, взяли під варту
Сьогодні, 08:10
В обласному центрі Волині обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у зґвалтуванні молодої дівчини.
Про це ІА ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід молодику, якого підозрюють у вчиненні злочину. Підозрюваному присудили 60 днів тримання під вартою.
Під час судового засідання чоловік зізнався у скоєному.
Нагадаємо, у суботу, 19 вересня, в парку 900-річчя Луцька зґвалтували молоду 20-річну дівчину.
Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.
Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.
Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
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Про це ІА ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід молодику, якого підозрюють у вчиненні злочину. Підозрюваному присудили 60 днів тримання під вартою.
Під час судового засідання чоловік зізнався у скоєному.
Нагадаємо, у суботу, 19 вересня, в парку 900-річчя Луцька зґвалтували молоду 20-річну дівчину.
Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.
Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.
Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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