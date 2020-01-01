Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини у луцькому парку, взяли під варту





Про це ІА ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід молодику, якого підозрюють у вчиненні злочину. Підозрюваному присудили 60 днів тримання під вартою.



Під час судового засідання чоловік зізнався у скоєному.



Нагадаємо,



Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.



Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.



Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

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