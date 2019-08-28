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Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО

Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
21 вересня у день свята Різдва Пресвятої Богородиці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі села Зарудчі (Люб’язький благочинний округ).

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Нафанаїлу співслужили завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Люб’язького благочинного округу та настоятель місцевого храму прот. Анатолій Шкара, благочинний Любешівського округу прот. Георгій Поліщук та гості у священному сані.

Під час богослужіння архіпастир звернуся до вірян зі словом проповіді. Священнослужителі звершили чин славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці.
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО

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Теги: престольне свято, церква, Зарудчі
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