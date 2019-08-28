Як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято. ФОТО

Нафанаїл очолив божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі села Зарудчі (Люб’язький благочинний округ).



Про це повідомляє пресслужба



Нафанаїлу співслужили завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Люб’язького благочинного округу та настоятель місцевого храму прот. Анатолій Шкара, благочинний Любешівського округу прот. Георгій Поліщук та гості у священному сані.



Під час богослужіння архіпастир звернуся до вірян зі словом проповіді. Священнослужителі звершили чин славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 вересня у день свята Різдва Пресвятої Богородиці, архієпископ Волинський і Луцькийочолив божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі села Зарудчі (Люб’язький благочинний округ).Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП) Нафанаїлу співслужили завідуючий канцелярією єпархії архімандрит, благочинний Люб’язького благочинного округу та настоятель місцевого храму прот., благочинний Любешівського округу прот.та гості у священному сані.Під час богослужіння архіпастир звернуся до вірян зі словом проповіді. Священнослужителі звершили чин славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці.

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