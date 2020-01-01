Помер колишній голова Ківерцівської районної ради

Михайло Марчук.



Про це на Олександр Омельчук.



«Сьогодні не стало мого товариша Михайла Марчука. Вічна пам'ять!» – написав він 22 вересня.



Колектив Ківерцівської районної державної адміністрації на офіційному сайті висловив співчуття своїй колеpі, дружині померлого Марії Марчук.



Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття усім рідним та близьким Михайла Володимировича.

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