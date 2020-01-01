Помер колишній голова Ківерцівської районної ради
Сьогодні, 11:58
На 63-му році життя помер колишній голова Ківерцівської районної ради, начальник Олицько-Цуманського відділення Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Михайло Марчук.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив товариш померлого, депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук.
«Сьогодні не стало мого товариша Михайла Марчука. Вічна пам'ять!» – написав він 22 вересня.
Колектив Ківерцівської районної державної адміністрації на офіційному сайті висловив співчуття своїй колеpі, дружині померлого Марії Марчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття усім рідним та близьким Михайла Володимировича.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив товариш померлого, депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук.
«Сьогодні не стало мого товариша Михайла Марчука. Вічна пам'ять!» – написав він 22 вересня.
Колектив Ківерцівської районної державної адміністрації на офіційному сайті висловив співчуття своїй колеpі, дружині померлого Марії Марчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття усім рідним та близьким Михайла Володимировича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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