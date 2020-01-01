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У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут

У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут
У Луцьку може з'явитися маршрутка №37.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Так, у місті планують відкрити новий автобусний маршрут №37 "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси.

Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).



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Теги: маршрутки, Луцьк
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Коментарі 1
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Підтримую, дуже правильне рішення. Ще би туди на вул. Боженка до "Нового ринку" пустили 2-3 маршрутки і тролейбуси ЛПЗовські треба закільцевати, щоб ходили всі тільки через ринок "Новий ринок".
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