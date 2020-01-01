У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Так, у місті планують відкрити новий автобусний маршрут №37 "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси.



Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).







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