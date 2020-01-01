У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут
Сьогодні, 10:07
У Луцьку може з'явитися маршрутка №37.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Так, у місті планують відкрити новий автобусний маршрут №37 "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси.
Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Так, у місті планують відкрити новий автобусний маршрут №37 "с. Жабка – ринок "Ринок Новий". Передбачають, що загалом на маршруті працюватимуть 2 автобуси.
Шлях у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна (місця міжзмінного відстою у с. Жабка та на вул. Окружній біля ринку «Ринок Новий»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Підтримую, дуже правильне рішення. Ще би туди на вул. Боженка до "Нового ринку" пустили 2-3 маршрутки і тролейбуси ЛПЗовські треба закільцевати, щоб ходили всі тільки через ринок "Новий ринок".
Останні новини
У Туреччині врятували українського альпініста
Сьогодні, 10:35
У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут
Сьогодні, 10:07
У місті на Волині горів бус
Сьогодні, 09:21