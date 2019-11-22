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Біля гімназії у Луцьку збили двох дітей: деталі аварії

Біля гімназії у Луцьку збили двох дітей: деталі аварії
Повідомили подробиці аварії, де на проспекті Волі, 20 біля гімназії №4 легковик збив двох неповнолітніх.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 23 вересня, приблизно о 10:20.

За попередньою інформацією, водій, керуючи транспортним засобом Hyundai, не помітила дітей, які рухалися по пішохідному переходу. Внаслідок чого водій легковика здійснила наїзд на дітей. Неповнолітні 2008 та 2011 року народження, проживають в Луцьку.

Про подію повідомили батьків потерпілих. Батько однієї дитини поїхав в обласну дитячю лікарню.

Станом на 12:30 патрульні здійснювали охорону місця. На місце автопригоди викликали слідчу-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, аварія, деталі
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Коментарі 1
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Щоб їй повилазили очі,якщо вона не бачила на переході.То,як вона може побачити вночі?Манделам крім хуя в руках нічого тримати не можна.А мужику в цей час потрібно бути обережним і спостережливим.
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