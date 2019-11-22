Біля гімназії у Луцьку збили двох дітей: деталі аварії





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Нагадаємо, аварія сталася



За попередньою інформацією, водій, керуючи транспортним засобом Hyundai, не помітила дітей, які рухалися по пішохідному переходу. Внаслідок чого водій легковика здійснила наїзд на дітей. Неповнолітні 2008 та 2011 року народження, проживають в Луцьку.



Про подію повідомили батьків потерпілих. Батько однієї дитини поїхав в обласну дитячю лікарню.



Станом на 12:30 патрульні здійснювали охорону місця. На місце автопригоди викликали слідчу-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили подробиці аварії, де на проспекті Волі, 20 біля гімназії №4 легковик збив двох неповнолітніх.Про церозповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 23 вересня, приблизно о 10:20.За попередньою інформацією, водій, керуючи транспортним засобом Hyundai, не помітила дітей, які рухалися по пішохідному переходу. Внаслідок чого водій легковика здійснила наїзд на дітей. Неповнолітні 2008 та 2011 року народження, проживають в Луцьку.Про подію повідомили батьків потерпілих. Батько однієї дитини поїхав в обласну дитячю лікарню.Станом на 12:30 патрульні здійснювали охорону місця. На місце автопригоди викликали слідчу-оперативну групу.

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