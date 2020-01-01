Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як

Хлопець, який сьогодні, 23 вересня, втік із зали Луцького міськрайонного суду, – син директорки Центру надання адміністративних послуг міста ЛуцькаПро цестало відомо з власних достовірних джерел.Нагадаємо, після 11 години обвинувачений. Його кинулися доганяти конвоїри, які відкрили попереджувальний вогонь. Проте це не зупинило втікача.Хлопця таки спіймали поблизу суду. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.Зауважимо, що сьогодні, 23 серпня, під головуванням судді Ігоря Ясельського відбулося засідання щодо розбою, у скоєнні якого підозрюють Дениса Карп’яка таВідомо, що під час засідання суд за клопотанням прокурора розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу Денису Карп’яку із домашнього арешту на тримання під вартою.Зрештою, після того, як суддя оголосив, що задовольняє клопотання, виникла пауза через очікування конвоїрів, які мали забрати обвинуваченого в слідчий ізолятор. У той момент Карп’як і вирішив тікати.Зауважимо, що прокурор клопотав про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою через те, що під час того, як Карп’як мав би перебувати під домашнім арештом, він продовжував скоювати правопорушення. Зокрема, як стало відомо загалу, 22 серпня на озері Пісочне, що в селі Мельники Шацького району,. Серед них був і Денис Карп’як, що підтверджують фото докази та джерелау правоохоронних органах.Зауважимо, що у розпорядженні видання – інформація і про інші злочини, скоєні Денисом Карп’яком. Про це – у окремих публікаціях.