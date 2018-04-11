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У сусідній із Волинню області Білорусі російські десантники тренуються блокувати населені пункти

У сусідній із Волинню області Білорусі російські десантники тренуються блокувати населені пункти
В рамках військових навчань «Слов'янське братство-2020», які відбуваються під Брестом, беруть участь десантники з різних куточків Росії.

Про це повідомляє видання Вечерний Брест.

Учасники навчання є не тільки десантники Псковського з'єднання, як повідомляли раніше. 23 вересня літаки Іл-76МД військово-транспортної авіації ВКС Росії перекинули з території РФ парашутним способом батальйонно-тактичну групу Іванівського з'єднання повітряно-десантних військ. Бійці приземлилися на полігоні «Брестський».

Нагадаємо, що під час активної фази навчань білоруські та російські військовослужбовці відпрацьовують десантування основних сил в рамках поставлених завдань. Раніше на полігон «Брестський» прибули російські десантники зі складу батальйонної тактичної групи Псковського десантно-штурмового з'єднання. Під Гродно - батальйонна тактична група Тульського з'єднання повітряно-десантних військ РФ. Білоруські та російські військові шліфують також десантування з вертольотів, блокування населеного пункту і знищення умовних незаконних збройних формувань.

За інформацією білоруської сторони, кількість основних систем озброєння під час навчань становить понад 500 одиниць бойової техніки. У тому числі близько 90 танків, 350 бойових броньованих машин, понад 130 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Як відомо, Брестська область Білорусі межує із Шацьким, Ратнівським та Любешівським районами Волинської обалсті.

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Теги: РФ, навчання, Білорусь
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