У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому

ДКП «Луцьктепло» погодили встановлення нових тарифів на теплопостачання та постачання гарячої води.Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту економічної політикирозповів, що ДКП «Луцьктепло» буде надавати послуги за двоставковим тарифом на тепло та постачання гарячої води. Так, нові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.«Це дасть можливість компенсувати собівартість виробленого тепла і знизить в середньому тариф на 26 %», - відзначив Смаль.Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський наголосив, що нові тарифи дозволять забезпечити нормальне функціонування підприємства, адже нині воно має величезні борги перед «Волиньгазом» та «Волиньобленерго». Населення ж боргує «Луцьктеплу» 90,9 мільйона гривень, юридичні особи – 6 мільйонів.