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У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому

У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому
ДКП «Луцьктепло» погодили встановлення нових тарифів на теплопостачання та постачання гарячої води.

Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що ДКП «Луцьктепло» буде надавати послуги за двоставковим тарифом на тепло та постачання гарячої води. Так, нові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.

«Це дасть можливість компенсувати собівартість виробленого тепла і знизить в середньому тариф на 26 %», - відзначив Смаль.

Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський наголосив, що нові тарифи дозволять забезпечити нормальне функціонування підприємства, адже нині воно має величезні борги перед «Волиньгазом» та «Волиньобленерго». Населення ж боргує «Луцьктеплу» 90,9 мільйона гривень, юридичні особи – 6 мільйонів.

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Теги: тарифи, тепло, вода
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Коментарі 1
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Смаль, й\бтвоюмать! Можеш по-людськи написати скільки посполитий платитиме за 1 м кв. квартири за опалення і скільки за 1 м.куб гарячої води? Нах\я нам ваші гігокалорії?
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