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Назвали основні причини забрудненості повітря у Луцьку

Назвали основні причини забрудненості повітря у Луцьку
Розповіли про основні причини незадовільного стану повітря в Луцьку.

Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу екології Оксана Лисак повідомила, що в Луцьку протягом останніх 4 років загострилась ситуація з появою неприємних запахів, що є ознакою забруднення атмосферного повітря специфічними речовинами, аміаком, сірководнем.

«Стан повітря у місті погіршується у теплий період року, що пов’язано із багатьма ймовірними джерелами викидів забруднюючих речовин: розміщенням виробничих відходів, роботою каналізаційних очисних споруд, виробничих очисних споруд окремих підприємств міста та підприємств на прилеглих територіях, гноєзвалища, порушення герметичності каналізаційних мереж, несанкційовані зливи з асенізаційних машин тощо», - відзначила Оксана Лисак.

За її словами, відповідно до результатів проведеного аналізу показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, можна зробити висновок, що головними причинами, які обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в місті є недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пило- та газоочисного устаткування, низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів, зростання кількості автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, емісія забруднюючих речовин з каналізаційних люків.

«Минулого року відбулися громадські слухання. Одним із пунктів резолюції було створення онлайн моніторингу за станом атмосферного повітря у місті. Для здійснення моніторингу використовують станції моніторингу «Екотруба» у кількості 8 штук. Для втілення ідеї організації такого моніторингу взяли участь також у проєкті «Дані міст». Результатом нашої перемоги стало створення спеціальної інтегрованої системи управління даними. Створена система моніторингу якості атмосферного повітря називається air.lutsk та нині експлуатується у тестовому режимі. Після коригування та повного виправлення недоліків проведемо офіційну презентацію результатів проєкту», - додала посадовиця.

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Теги: забрудненість, повітря, Луцьк
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Коментарі 2
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А чому ніхто не звертає уваги та не приймаються заходи щодо ліквідації забруднення повітря -задимлення (особливо в вечірню пору). На вулиці взагалі немає чим дихати. Ввечері і на ніч неможливо відкрити вікна. Що не має управи на паліїв, які спалюють відходи?
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І що далі?
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