Назвали основні причини забрудненості повітря у Луцьку

Розповіли про основні причини незадовільного стану повітря в Луцьку.Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу екологіїповідомила, що в Луцьку протягом останніх 4 років загострилась ситуація з появою неприємних запахів, що є ознакою забруднення атмосферного повітря специфічними речовинами, аміаком, сірководнем.«Стан повітря у місті погіршується у теплий період року, що пов’язано із багатьма ймовірними джерелами викидів забруднюючих речовин: розміщенням виробничих відходів, роботою каналізаційних очисних споруд, виробничих очисних споруд окремих підприємств міста та підприємств на прилеглих територіях, гноєзвалища, порушення герметичності каналізаційних мереж, несанкційовані зливи з асенізаційних машин тощо», - відзначила Оксана Лисак.За її словами, відповідно до результатів проведеного аналізу показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, можна зробити висновок, що головними причинами, які обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в місті є недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пило- та газоочисного устаткування, низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів, зростання кількості автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, емісія забруднюючих речовин з каналізаційних люків.«Минулого року відбулися громадські слухання. Одним із пунктів резолюції було створення онлайн моніторингу за станом атмосферного повітря у місті. Для здійснення моніторингу використовують станції моніторингу «Екотруба» у кількості 8 штук. Для втілення ідеї організації такого моніторингу взяли участь також у проєкті «Дані міст». Результатом нашої перемоги стало створення спеціальної інтегрованої системи управління даними. Створена система моніторингу якості атмосферного повітря називається air.lutsk та нині експлуатується у тестовому режимі. Після коригування та повного виправлення недоліків проведемо офіційну презентацію результатів проєкту», - додала посадовиця.