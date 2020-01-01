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У Луцьку відмінили обов’язкове фасування овочів та фруктів у пакети під час карантину

У Луцьку відмінили обов’язкове фасування овочів та фруктів у пакети під час карантину
Внесли зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 2 квітня «Про додаткові невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території м. Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на період дії карантину».

Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що в місті скасовують пункт про обов’язкове фасування овочів, фруктів та яєць під час карантинних обмежень.

«Ми на період карантину встановлювали таку норму, але вивчивши ситуацію та врахувавши звернення суб’єктів господарювання, вирішили змінити рішення», - додала Рибай.

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Теги: Луцьк, фасування овочів, карантин, правила
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