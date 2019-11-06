У Луцьку двом атовцям куплять житло
Сьогодні, 12:50
У Луцьку затвердили рішення комісії щодо співфінансування для придбання житла двом атовцям.
Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода повідомила, що комісія ухвалила позитивне рішення щодо компенсації для придбання житла двом учасникам АТО з інвалідністю. Зокрема, нові помешкання отримають Василь Шпилька та Олексій Гнатюк.
Йдеться про житло площею 94 «квадрати» за співфінансування у 628 867 гривень (ще стільки ж має внести учасник бойових дій) та площею 79,6 «квадрати» - у 365 301 гривню (таку ж суму має внести учасник програми, 14 тисяч 396 гривень – сума додаткових коштів атовця).
«У нас в кошторисі передбачено 5 мільйонів на придбання житла, на 1,1 мільйона вже проплачено і ще майже на 1 мільйон подали документів», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода повідомила, що комісія ухвалила позитивне рішення щодо компенсації для придбання житла двом учасникам АТО з інвалідністю. Зокрема, нові помешкання отримають Василь Шпилька та Олексій Гнатюк.
Йдеться про житло площею 94 «квадрати» за співфінансування у 628 867 гривень (ще стільки ж має внести учасник бойових дій) та площею 79,6 «квадрати» - у 365 301 гривню (таку ж суму має внести учасник програми, 14 тисяч 396 гривень – сума додаткових коштів атовця).
«У нас в кошторисі передбачено 5 мільйонів на придбання житла, на 1,1 мільйона вже проплачено і ще майже на 1 мільйон подали документів», - додала посадовиця.
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