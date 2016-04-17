Мера волинського міста спіймали на хабарі
Сьогодні, 18:00
Посадовців Камінь-Каширської міської ради, у тому числі міського голову Василя Бондаря, затримали на хабарі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у правоохоронних органах.
Так, 24 вересня міського голову, а також депутата Камінь-Каширської міської ради та головного спеціаліста відділу земельних питань затримали під час отримання неправомірної вигоди.
Посадовці вимагали 3 тисячі доларів у будівельної компанії за погодження детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою. Ділянка для забудови - площею 0,40 га.
На місці події працювала поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у правоохоронних органах.
Так, 24 вересня міського голову, а також депутата Камінь-Каширської міської ради та головного спеціаліста відділу земельних питань затримали під час отримання неправомірної вигоди.
Посадовці вимагали 3 тисячі доларів у будівельної компанії за погодження детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою. Ділянка для забудови - площею 0,40 га.
На місці події працювала поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Головне фото - ілюстративне.
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