Мера волинського міста спіймали на хабарі

Василя Бондаря, затримали на хабарі.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у правоохоронних органах.



Так, 24 вересня міського голову, а також депутата Камінь-Каширської міської ради та головного спеціаліста відділу земельних питань затримали під час отримання неправомірної вигоди.



Посадовці вимагали 3 тисячі доларів у будівельної компанії за погодження детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою. Ділянка для забудови - площею 0,40 га.



На місці події працювала поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовців Камінь-Каширської міської ради, у тому числі міського голову, затримали на хабарі.Про цеповідомили джерела у правоохоронних органах.Так, 24 вересня міського голову, а також депутата Камінь-Каширської міської ради та головного спеціаліста відділу земельних питань затримали під час отримання неправомірної вигоди.Посадовці вимагали 3 тисячі доларів у будівельної компанії за погодження детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою. Ділянка для забудови - площею 0,40 га.На місці події працювала поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію