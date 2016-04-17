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Мера волинського міста спіймали на хабарі

Мера волинського міста спіймали на хабарі
Посадовців Камінь-Каширської міської ради, у тому числі міського голову Василя Бондаря, затримали на хабарі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у правоохоронних органах.

Так, 24 вересня міського голову, а також депутата Камінь-Каширської міської ради та головного спеціаліста відділу земельних питань затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Посадовці вимагали 3 тисячі доларів у будівельної компанії за погодження детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проєкту землеустрою. Ділянка для забудови - площею 0,40 га.

На місці події працювала поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: хабар, мер, Камінь-Каширська міська рада
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