У волинській обласній лікарні встановили ще одну потужну кисневу станцію. ВІДЕО





Рідкий кисень закачують у резервуар, а з нього, уже як газ, подають хворим у палати. Про це йдеться



Місткість бочки 3 тисячі кубів кисню, або майже 3 його тонни. Цих запасів вистачить лікарні орієнтовно на місяць.



«Для безпечного функціонування ємності та системи стоїть два запобіжних клапани, зверху – мембрана зовнішнього кожуха, вся арматура та гвинти виконані з кріогенних матеріалів для безпечної роботи з рідким продуктом низьких температур», - запевнив інженер Василь Половинка.



Виробництво кисню налагоджене в Кривому Розі і Кураховому. Його перевозять в рідкому стані і належить він до особливо небезпечних вантажів, тому водій транспортував його з Дніпра в Луцьк понад добу.



«Дозволена швидкість 70 кілометрів на годину. У випадку аварії, не дай Бог, наслідки можуть бути дуже страшними. І щоб цього не допустити, все робимо за правилами», - пояснив водій кисневої цистерни Станіслав Соколик.



Кисень, як і азот та аргон видобувають з повітря, яке проходить систему очищення і розщеплюється на три гази, саме тоді кисень і набуває особливостей медичного, тобто безпечного для застосування в медицині та інших галузях.



У перспективі Волинська обласна клінічна лікарня планує встановити обладнання, яке дозволить самим генерувати дихальний газ і забезпечувати ним хірургічний блок та реанімацію і навіть заощаджувати на енергоносіях. Тоді встановлена станція стане запасним резервуаром.



«В рамках проекту Світового банку ми маємо можливість встановити централізовану станцію, яка буде видобувати кисень. Вона буде знаходитись на технічному поверсі – на сьомому поверсі хірургічного стаціонару. Це буде сучасна станція з компресорами та генераторами кисню, яка дозволить нам постачати близько 260 літрів кисню в хвилину. Тоді ємність для рідкого кисню, яку встановили на подвір’ї лікарні буде слугувати резервним джерелом постачання кисню.



Окрім того, ця станція здешевить нам подачу кисню на лікарню і дозволить гріти воду. Тобто тепло, яке будуть виділяти ці компресори, ми будемо використовувати для нагрівання води для операційних залів», - пояснив в.о. головного лікаря ВОКЛ Олександр Дудар.



Ще одну кисневу станцію планують поставити біля «ковідного» госпіталю та провести 80 кисневих точок, окрім третього й на другий поверх закладу. Загальний об’єм резервуарів там становитиме понад 20 тон. Роботи розпочнуть уже цього тижня.



Таким чином кожне ліжко буде мати свою кисневу точку, адже статистика захворюваності останні дні невтішна і дихання киснем, який відновлює уражені легені, потребує все більше людей.



Додаткові кисневі точки облаштують і в головному корпусі лікарні в приймальному відділенні, яке планують реконструювати, відділенні невідкладних станів з операційними блоками, протишокових палатах та інфекційному боксі.



До слова, раніше таку станцію встановили





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля головного корпусу Волинської обласної клінічної лікарні встановили спеціалізовану станцію централізованої подачі кисню для підтримки дихання недужих на коронавірус пацієнтів.Рідкий кисень закачують у резервуар, а з нього, уже як газ, подають хворим у палати. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка Місткість бочки 3 тисячі кубів кисню, або майже 3 його тонни. Цих запасів вистачить лікарні орієнтовно на місяць.«Для безпечного функціонування ємності та системи стоїть два запобіжних клапани, зверху – мембрана зовнішнього кожуха, вся арматура та гвинти виконані з кріогенних матеріалів для безпечної роботи з рідким продуктом низьких температур», - запевнив інженерВиробництво кисню налагоджене в Кривому Розі і Кураховому. Його перевозять в рідкому стані і належить він до особливо небезпечних вантажів, тому водій транспортував його з Дніпра в Луцьк понад добу.«Дозволена швидкість 70 кілометрів на годину. У випадку аварії, не дай Бог, наслідки можуть бути дуже страшними. І щоб цього не допустити, все робимо за правилами», - пояснив водій кисневої цистерниКисень, як і азот та аргон видобувають з повітря, яке проходить систему очищення і розщеплюється на три гази, саме тоді кисень і набуває особливостей медичного, тобто безпечного для застосування в медицині та інших галузях.У перспективі Волинська обласна клінічна лікарня планує встановити обладнання, яке дозволить самим генерувати дихальний газ і забезпечувати ним хірургічний блок та реанімацію і навіть заощаджувати на енергоносіях. Тоді встановлена станція стане запасним резервуаром.«В рамках проекту Світового банку ми маємо можливість встановити централізовану станцію, яка буде видобувати кисень. Вона буде знаходитись на технічному поверсі – на сьомому поверсі хірургічного стаціонару. Це буде сучасна станція з компресорами та генераторами кисню, яка дозволить нам постачати близько 260 літрів кисню в хвилину. Тоді ємність для рідкого кисню, яку встановили на подвір’ї лікарні буде слугувати резервним джерелом постачання кисню.Окрім того, ця станція здешевить нам подачу кисню на лікарню і дозволить гріти воду. Тобто тепло, яке будуть виділяти ці компресори, ми будемо використовувати для нагрівання води для операційних залів», - пояснив в.о. головного лікаря ВОКЛЩе одну кисневу станцію планують поставити біля «ковідного» госпіталю та провести 80 кисневих точок, окрім третього й на другий поверх закладу. Загальний об’єм резервуарів там становитиме понад 20 тон. Роботи розпочнуть уже цього тижня.Таким чином кожне ліжко буде мати свою кисневу точку, адже статистика захворюваності останні дні невтішна і дихання киснем, який відновлює уражені легені, потребує все більше людей.Додаткові кисневі точки облаштують і в головному корпусі лікарні в приймальному відділенні, яке планують реконструювати, відділенні невідкладних станів з операційними блоками, протишокових палатах та інфекційному боксі.До слова, раніше таку станцію встановили біля інфекційного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні

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