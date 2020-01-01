Кого веде на вибори партія «Слуга Народу» на Волині. СПИСКИ

Волинська обласна організація партії «Слуга Народу» здала до територіальних виборчих комісій, утворених в області, пакети документів щодо реєстрації кандидатів, висунутих цією політичною силою до складу органів місцевої влади.Про це повідомили у пресслужбі організації.До слова, у Волинській області утворили 59 територіальних виборчих комісій, завданням яких є організація виборчого процесу на чергових та перших місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Конференція осередку партії з метою висування кандидатів в депутати Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів на території Волинської області відбулась 19 вересня.Серед претендентів на мандати довіри виборців від «Слуга Народу» в області партія затвердили:1. Лісовський Ігор Миколайович. Директор фінансово-інвестиційної компанії «Патріот»2. Сачук Олександр Леонідович. Помічник-консультант народного депутата України3. Буліга Микола Миколайович. Підприємець4. Гончарук Яна Олександрівна. Депутат Луцької районної ради5. Черниш Валентина Петрівна. Тимчасово не працює6. Мельникович Володимир Антонович. Виконавчий директор громадської спілки «Спас»7. Шмарук Олег Леонідович. Депутат Підгайцівської сільської ради8. Романюк Роман В'ячеславович. Директор Волинського обласного центру зайнятості9. Ковжук Тетяна Вікторівна. Аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки10. Лозинська Оксана Василівна. Помічник керівника ТзОВ «Свая»11. Швець Ігор Вікторович. Директор ТзОВ «Три доньки і син»12. Савчук Петро Петрович. В.о. ректора Луцького національного технічного університету.Округ №1 - Олександр Сачук. Помічник-консультант народного депутата УкраїниОкруг №2 - Роман Романюк. Директор Волинського обласного центру зайнятостіОкруг №3 - Олег Шмарук. Депутат Підгайцівської сільської радиОкруг №4 - Ігор Швець. Директор ТзОВ «Три доньки і син»Округ №5 - Оксана Лозинська. Помічник керівника ТзОВ «Свая»Округ №6 - Олег Місірук. ПідприємецьОкруг №7 - Микола Буліга. Підприємець.Округ №8 - Андрій Довгий. Агент з постачання ФОП1. Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець2. Сачковська Юлія Іванівна. Підприємець3. Костенко Андрій Олександрович. Політичний оглядач4. Ткачук Олександр Вікторович. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області5. Руднік Оксана Петрівна. Підприємець6. Воскресенський Максим Володимирович. Тимчасово не працює7. Козицький Віктор Михайлович. Заступник директора ТзОВ «Казкова оселя»8. Ковальчук Сергій Іванович. Директор ТзОВ «Брендборд»9. Сабатюк Юлія Володимирівна. Голова асоціації ОСББ «Лучани»10. Король Юлія Миколаївна. Бухгалтер ФОП11. Хотимчук Тарас Євгенович. Директор ПП «Твій вибір»12. Поха Сергій Анатолійович. Директор ТзОВ «Ілман»Округ №1 - Андрій Костенко. Політичний оглядачОкруг №2 - Максим Воскресенський. Тимчасово не працюєОкруг №3 - Юлія Сачковська. ПідприємецьОкруг №4 - Юлія Сабатюк. Голова асоціації ОСББ «Лучани»Округ №5 - Оксана Руднік. ПідприємецьОкруг №6 - Олександр Ткачук. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській областіЛуцький міський голова - Бондарук Роман АнатолійовичКовельський міський голова - Уніга Олег ВікторовичВолодимир-Волинський міський голова - Юнак Микола ПетровичКіверцівський міський голова - Тананайський Юрій ВолодимировичКамінь-Каширський міський голова - Пась Віктор ІвановичЛюбомльский міський голова - Семенюк Віталій СтепановичРожищенський міський голова - Шкода Сергій ІвановичГолобський селищний голова - Савлук Микола МиколайовичКолківський селищний голова - Регешук Віктор ОлексійовичЛокачинський селищний голова - Бакун Василь ІвановичЛуківський селищний голова - Нишпорук Олександр ВолодимировичЛюбешівський селищний голова - Подерня-Масюк Юлія АндріївнаЛюблинецький селищний голова - Мельник Сергій ВасильовичРатнівський селищний голова - Макарук Михайло МихайловичСтаровижівський селищний голова - Кудацький Юрій ЛеонтійовичТорчинський селищний голова - Прус Галина ДмитрівнаЦуманський селищний голова - Фень Микола ДаниловичЗимнівський сільський голова - Бакун Ігор МироновичВелицький сільський голова - Журавель Петро СтепановичВелимченський сільський голова - Кобук Іван ГригоровичДубівський сільський голова - Дудка Юлія ПетрівнаКолодяжненський сільський голова - Пасенковський Олександр СергійовичЛитовезький сільський голова - Крась Сергій ВасильовичОваднівський сільський голова - Ткачук Ігор ВолодимировичПоворський сільський голова - Киричук Наталія СергіївнаПоромівський сільський голова - Лялько Юлія АнатоліївнаСереховичівський сільський голова - Тищук Марія ФедорівнаСмідинський сільський голова - Маринюк Петро ІвановичЗагалом до складу органів місцевої влади Волині партія «Слуга Народу» запропоновала 844 претенденти на мандати депутатів Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів.