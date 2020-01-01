Кого веде на вибори партія «Слуга Народу» на Волині. СПИСКИ
Сьогодні, 10:36
Волинська обласна організація партії «Слуга Народу» здала до територіальних виборчих комісій, утворених в області, пакети документів щодо реєстрації кандидатів, висунутих цією політичною силою до складу органів місцевої влади.
Про це повідомили у пресслужбі організації.
До слова, у Волинській області утворили 59 територіальних виборчих комісій, завданням яких є організація виборчого процесу на чергових та перших місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Конференція осередку партії з метою висування кандидатів в депутати Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів на території Волинської області відбулась 19 вересня.
Серед претендентів на мандати довіри виборців від «Слуга Народу» в області партія затвердили:
До складу Волинської обласної ради (єдиний виборчий список):
1. Лісовський Ігор Миколайович. Директор фінансово-інвестиційної компанії «Патріот»
2. Сачук Олександр Леонідович. Помічник-консультант народного депутата України
3. Буліга Микола Миколайович. Підприємець
4. Гончарук Яна Олександрівна. Депутат Луцької районної ради
5. Черниш Валентина Петрівна. Тимчасово не працює
6. Мельникович Володимир Антонович. Виконавчий директор громадської спілки «Спас»
7. Шмарук Олег Леонідович. Депутат Підгайцівської сільської ради
8. Романюк Роман В'ячеславович. Директор Волинського обласного центру зайнятості
9. Ковжук Тетяна Вікторівна. Аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки
10. Лозинська Оксана Василівна. Помічник керівника ТзОВ «Свая»
11. Швець Ігор Вікторович. Директор ТзОВ «Три доньки і син»
12. Савчук Петро Петрович. В.о. ректора Луцького національного технічного університету.
У розрізі територіальних виборчих округів, яких для виборів складу Волинської обласної ради утворено 8, першими у партійних списках визначені:
Округ №1 - Олександр Сачук. Помічник-консультант народного депутата України
Округ №2 - Роман Романюк. Директор Волинського обласного центру зайнятості
Округ №3 - Олег Шмарук. Депутат Підгайцівської сільської ради
Округ №4 - Ігор Швець. Директор ТзОВ «Три доньки і син»
Округ №5 - Оксана Лозинська. Помічник керівника ТзОВ «Свая»
Округ №6 - Олег Місірук. Підприємець
Округ №7 - Микола Буліга. Підприємець.
Округ №8 - Андрій Довгий. Агент з постачання ФОП
До складу Луцької міської ради (єдиний виборчий список):
1. Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець
2. Сачковська Юлія Іванівна. Підприємець
3. Костенко Андрій Олександрович. Політичний оглядач
4. Ткачук Олександр Вікторович. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області
5. Руднік Оксана Петрівна. Підприємець
6. Воскресенський Максим Володимирович. Тимчасово не працює
7. Козицький Віктор Михайлович. Заступник директора ТзОВ «Казкова оселя»
8. Ковальчук Сергій Іванович. Директор ТзОВ «Брендборд»
9. Сабатюк Юлія Володимирівна. Голова асоціації ОСББ «Лучани»
10. Король Юлія Миколаївна. Бухгалтер ФОП
11. Хотимчук Тарас Євгенович. Директор ПП «Твій вибір»
12. Поха Сергій Анатолійович. Директор ТзОВ «Ілман»
У розрізі територіальних виборчих округів, яких для виборів складу Луцької міської ради утворено 6, першими у партійних списках визначені:
Округ №1 - Андрій Костенко. Політичний оглядач
Округ №2 - Максим Воскресенський. Тимчасово не працює
Округ №3 - Юлія Сачковська. Підприємець
Округ №4 - Юлія Сабатюк. Голова асоціації ОСББ «Лучани»
Округ №5 - Оксана Руднік. Підприємець
Округ №6 - Олександр Ткачук. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області
Партія «Слуга Народу» також запропонувала виборцям такі кандидатури на посади голів об'єднаних територіальних громад Волині:
Луцький міський голова - Бондарук Роман Анатолійович
Ковельський міський голова - Уніга Олег Вікторович
Володимир-Волинський міський голова - Юнак Микола Петрович
Ківерцівський міський голова - Тананайський Юрій Володимирович
Камінь-Каширський міський голова - Пась Віктор Іванович
Любомльский міський голова - Семенюк Віталій Степанович
Рожищенський міський голова - Шкода Сергій Іванович
Голобський селищний голова - Савлук Микола Миколайович
Колківський селищний голова - Регешук Віктор Олексійович
Локачинський селищний голова - Бакун Василь Іванович
Луківський селищний голова - Нишпорук Олександр Володимирович
Любешівський селищний голова - Подерня-Масюк Юлія Андріївна
Люблинецький селищний голова - Мельник Сергій Васильович
Ратнівський селищний голова - Макарук Михайло Михайлович
Старовижівський селищний голова - Кудацький Юрій Леонтійович
Торчинський селищний голова - Прус Галина Дмитрівна
Цуманський селищний голова - Фень Микола Данилович
Зимнівський сільський голова - Бакун Ігор Миронович
Велицький сільський голова - Журавель Петро Степанович
Велимченський сільський голова - Кобук Іван Григорович
Дубівський сільський голова - Дудка Юлія Петрівна
Колодяжненський сільський голова - Пасенковський Олександр Сергійович
Литовезький сільський голова - Крась Сергій Васильович
Оваднівський сільський голова - Ткачук Ігор Володимирович
Поворський сільський голова - Киричук Наталія Сергіївна
Поромівський сільський голова - Лялько Юлія Анатоліївна
Сереховичівський сільський голова - Тищук Марія Федорівна
Смідинський сільський голова - Маринюк Петро Іванович
Загалом до складу органів місцевої влади Волині партія «Слуга Народу» запропоновала 844 претенденти на мандати депутатів Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі організації.
До слова, у Волинській області утворили 59 територіальних виборчих комісій, завданням яких є організація виборчого процесу на чергових та перших місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Конференція осередку партії з метою висування кандидатів в депутати Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів на території Волинської області відбулась 19 вересня.
Серед претендентів на мандати довіри виборців від «Слуга Народу» в області партія затвердили:
До складу Волинської обласної ради (єдиний виборчий список):
1. Лісовський Ігор Миколайович. Директор фінансово-інвестиційної компанії «Патріот»
2. Сачук Олександр Леонідович. Помічник-консультант народного депутата України
3. Буліга Микола Миколайович. Підприємець
4. Гончарук Яна Олександрівна. Депутат Луцької районної ради
5. Черниш Валентина Петрівна. Тимчасово не працює
6. Мельникович Володимир Антонович. Виконавчий директор громадської спілки «Спас»
7. Шмарук Олег Леонідович. Депутат Підгайцівської сільської ради
8. Романюк Роман В'ячеславович. Директор Волинського обласного центру зайнятості
9. Ковжук Тетяна Вікторівна. Аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки
10. Лозинська Оксана Василівна. Помічник керівника ТзОВ «Свая»
11. Швець Ігор Вікторович. Директор ТзОВ «Три доньки і син»
12. Савчук Петро Петрович. В.о. ректора Луцького національного технічного університету.
У розрізі територіальних виборчих округів, яких для виборів складу Волинської обласної ради утворено 8, першими у партійних списках визначені:
Округ №1 - Олександр Сачук. Помічник-консультант народного депутата України
Округ №2 - Роман Романюк. Директор Волинського обласного центру зайнятості
Округ №3 - Олег Шмарук. Депутат Підгайцівської сільської ради
Округ №4 - Ігор Швець. Директор ТзОВ «Три доньки і син»
Округ №5 - Оксана Лозинська. Помічник керівника ТзОВ «Свая»
Округ №6 - Олег Місірук. Підприємець
Округ №7 - Микола Буліга. Підприємець.
Округ №8 - Андрій Довгий. Агент з постачання ФОП
До складу Луцької міської ради (єдиний виборчий список):
1. Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець
2. Сачковська Юлія Іванівна. Підприємець
3. Костенко Андрій Олександрович. Політичний оглядач
4. Ткачук Олександр Вікторович. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області
5. Руднік Оксана Петрівна. Підприємець
6. Воскресенський Максим Володимирович. Тимчасово не працює
7. Козицький Віктор Михайлович. Заступник директора ТзОВ «Казкова оселя»
8. Ковальчук Сергій Іванович. Директор ТзОВ «Брендборд»
9. Сабатюк Юлія Володимирівна. Голова асоціації ОСББ «Лучани»
10. Король Юлія Миколаївна. Бухгалтер ФОП
11. Хотимчук Тарас Євгенович. Директор ПП «Твій вибір»
12. Поха Сергій Анатолійович. Директор ТзОВ «Ілман»
У розрізі територіальних виборчих округів, яких для виборів складу Луцької міської ради утворено 6, першими у партійних списках визначені:
Округ №1 - Андрій Костенко. Політичний оглядач
Округ №2 - Максим Воскресенський. Тимчасово не працює
Округ №3 - Юлія Сачковська. Підприємець
Округ №4 - Юлія Сабатюк. Голова асоціації ОСББ «Лучани»
Округ №5 - Оксана Руднік. Підприємець
Округ №6 - Олександр Ткачук. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області
Партія «Слуга Народу» також запропонувала виборцям такі кандидатури на посади голів об'єднаних територіальних громад Волині:
Луцький міський голова - Бондарук Роман Анатолійович
Ковельський міський голова - Уніга Олег Вікторович
Володимир-Волинський міський голова - Юнак Микола Петрович
Ківерцівський міський голова - Тананайський Юрій Володимирович
Камінь-Каширський міський голова - Пась Віктор Іванович
Любомльский міський голова - Семенюк Віталій Степанович
Рожищенський міський голова - Шкода Сергій Іванович
Голобський селищний голова - Савлук Микола Миколайович
Колківський селищний голова - Регешук Віктор Олексійович
Локачинський селищний голова - Бакун Василь Іванович
Луківський селищний голова - Нишпорук Олександр Володимирович
Любешівський селищний голова - Подерня-Масюк Юлія Андріївна
Люблинецький селищний голова - Мельник Сергій Васильович
Ратнівський селищний голова - Макарук Михайло Михайлович
Старовижівський селищний голова - Кудацький Юрій Леонтійович
Торчинський селищний голова - Прус Галина Дмитрівна
Цуманський селищний голова - Фень Микола Данилович
Зимнівський сільський голова - Бакун Ігор Миронович
Велицький сільський голова - Журавель Петро Степанович
Велимченський сільський голова - Кобук Іван Григорович
Дубівський сільський голова - Дудка Юлія Петрівна
Колодяжненський сільський голова - Пасенковський Олександр Сергійович
Литовезький сільський голова - Крась Сергій Васильович
Оваднівський сільський голова - Ткачук Ігор Володимирович
Поворський сільський голова - Киричук Наталія Сергіївна
Поромівський сільський голова - Лялько Юлія Анатоліївна
Сереховичівський сільський голова - Тищук Марія Федорівна
Смідинський сільський голова - Маринюк Петро Іванович
Загалом до складу органів місцевої влади Волині партія «Слуга Народу» запропоновала 844 претенденти на мандати депутатів Волинської обласної ради, районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зарплати муніципалам, дороговартісна запчастина до медапарату і вибори: у Луцьку «перекроїли» бюджет
Сьогодні, 11:18
Кого веде на вибори партія «Слуга Народу» на Волині. СПИСКИ
Сьогодні, 10:36
Не міг злетіти: у Луцьку врятували лебедя
Сьогодні, 10:12