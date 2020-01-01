Обігнали Мірзояна та Вакарчука: двоє лучан – у ТОП-20 найсексуальніших митців України





Про це йдеться на сторінці премії «Золотий ліфон» у фейсбуці.



«Відкриває десятку найгарячіших українських митців поет, письменник Павло Коробчук. Не дарма ж вся Волинь тримала кулаки за свого земляка», – повідомили організатори.



Нині двадцятка найсексуальніших митців України виглядає так:



20 місце - Іван Марунич

19 місце - Сергій Танчинець

18 місце - Антін Мухарський

17 місце - Слава Вакарчук

16 місце - Андрій Хливнюк



15 місце - Юрій Іздрик

14 місце - Арсен Мірзоян

13 місце - Олег Сенцов

12 місце - Роман Луцький

11 місце - Сергій «Колос» Мартинюк



На десятому ж місці – письменник Павло Коробчук.



Народна премія «Золотий ліфон» обирає найсексуальніших діячів української культури: музики, театру, літератури, кіно та інших видів мистецтва, «фігурантів жіночих еротичних фантазій та таємних вологих думок, чоловіків, які здіймають бунт серед мурашок на шкірі».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер гурту «Фіолет», письменник Сергій Мартинюк з Луцька потрапив у ТОП-20 найсексуальніших митців України. Десятку ж відкрив поет, письменник з Луцька Павло Коробчук.Про це йдеться на сторінці премії «Золотий ліфон» у фейсбуці.«Відкриває десятку найгарячіших українських митців поет, письменник Павло Коробчук. Не дарма ж вся Волинь тримала кулаки за свого земляка», – повідомили організатори.Нині двадцятка найсексуальніших митців України виглядає так:20 місце - Іван Марунич19 місце - Сергій Танчинець18 місце - Антін Мухарський17 місце - Слава Вакарчук16 місце - Андрій Хливнюк15 місце - Юрій Іздрик14 місце - Арсен Мірзоян13 місце - Олег Сенцов12 місце - Роман Луцький11 місце - Сергій «Колос» МартинюкНа десятому ж місці – письменник Павло Коробчук.

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