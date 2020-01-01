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Обігнали Мірзояна та Вакарчука: двоє лучан – у ТОП-20 найсексуальніших митців України

Обігнали Мірзояна та Вакарчука: двоє лучан – у ТОП-20 найсексуальніших митців України
Лідер гурту «Фіолет», письменник Сергій Мартинюк з Луцька потрапив у ТОП-20 найсексуальніших митців України. Десятку ж відкрив поет, письменник з Луцька Павло Коробчук.

Про це йдеться на сторінці премії «Золотий ліфон» у фейсбуці.

«Відкриває десятку найгарячіших українських митців поет, письменник Павло Коробчук. Не дарма ж вся Волинь тримала кулаки за свого земляка», – повідомили організатори.

Нині двадцятка найсексуальніших митців України виглядає так:

20 місце - Іван Марунич
19 місце - Сергій Танчинець
18 місце - Антін Мухарський
17 місце - Слава Вакарчук
16 місце - Андрій Хливнюк

15 місце - Юрій Іздрик
14 місце - Арсен Мірзоян
13 місце - Олег Сенцов
12 місце - Роман Луцький
11 місце - Сергій «Колос» Мартинюк

На десятому ж місці – письменник Павло Коробчук.

Народна премія «Золотий ліфон» обирає найсексуальніших діячів української культури: музики, театру, літератури, кіно та інших видів мистецтва, «фігурантів жіночих еротичних фантазій та таємних вологих думок, чоловіків, які здіймають бунт серед мурашок на шкірі».

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Теги: премія, Коробчук, Мартинюк
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