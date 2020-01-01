Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Попович Олександр Степанович Магазин с.Галинівка; РГ Преподобного Сергія Радонежського УПЦ Церква с. Галинівка,
Школа с Галинівка с.Галинівка-частково
2. 09:00 - 17:00
ФОП Романюк Людмила Борисівна Торгівельний павільон; ФАП с. Бегета с. Бегета вул. Нова 23-45, Першотравнева.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
смт.Сенкевичівка, вул.Лесі Українки, вул.Будьоного, вул.Жовтнева.
5. с. Волиця Дружкопільська 09:00-17:00 СВК "Журавники" бригада
с. В. Дружкопільська
6 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-17:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:
вул. Берегова"
7. 9:00-17:00
ТзОВ "Волинь Нова" Бригада
Школа, Башня, Клуб, ФАП "с. Ощів:
вул. Шкільна, вул. Шеченка"
вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1. 10:00 – 13:00
смт.Іваничі: нарсуд, Приватбанк,
ФОП Лялька, райспоживспілка,
ФОП Мазурок м-н «Мрія»,
ринок «Колос», буд. школяра,
відділ юстиції, Ощадбанк,
ФОП «Адамович» (стомат.кабінет),
ФОП «Панюта», смт.Іваничі
вул.Банківська, Грушевського 20, 22, 24; Молодіжна, Спортивна, Франка, Перемоги (частково), пров.Тихий
2. КТП-278 13:00 – 17:00 смт.Іваничі:ветлікарня смт.Іваничі
вул.Банківська 37-67, Миру, Л.Українки, Б.Хмельницького, Польова, Сагайдачного
3. КТП-112 10:00 – 17:00 с.Бужковичі: Церква с.Бужковичі
вул.Центральна 15-52
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, ЗТП-135 09:00-17:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров, Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00
с. Сильне
вул. Сільська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00
Сільська рада
ДП «Ківерцівське лісове господарство» с.Звірів вул.Київська
3. 9:00-17:00
ФОП Петровчук Валентина Миронівна – пилорама
ПП "Агрозапчастини" - пункт с. Дідичі
вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.
вул. Робітнича, буд. 1-7.
вул. Молодіжна
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Голобська селищна рада с.Партизанське
2. 9:00-17:00
Львівська залізниця, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Ковельське Райво, Церква с.Битень
С/Р Радошин, ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В., «Центр сертиф.та експ. Насіння», Церква с.Погиньки, Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком", СТзОВ ім. І.Франка, ФОП Максаков В.А., Церква с.Радошин, ФОП Василюк Я.П., Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.Радошин, ДП"УППУЗ", Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битень
смт.Голоби
с.Погиньки
с.Радошин
с.Марянівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Павільйон-магазин, Племоб’єднання
ФОП Шахфарастова, Торговий павільйон
Арегос, ПП Шевчук, Магазин «Софт-Лайн»
ФОП Романюк, ФОП Карагодін
Фірма «Леол», Корсак, П-ць Іпатюк, База хозторга
Автодім сервіс, Шиномонтаж
ТзОВ «Інтерком», «Вечірній дзвін»
Ківерцівська 83б (ТП-573), ТП-595 вул. А. Марцинюка,
пров. Стуса, 1-7, 2-14
вул. Ківерцівська, 49-81
вул. Сосюри
вул. Заньковецька, 102, 104
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильович. м. Любомль вул.:
Паркова, (Парижської Комуни) Весняна
8 Березня, Української Армії, .Брестська. Прикордонників.
2 КТП-61 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с.Ягодин
3 ЩТП-504 9:00 – 17:00 ФОП Цвид Ольга ІванівнаТорговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазини, школа в с. Шлапань с. Гречище, Шлапань
2 КТП-115 10:00 - 13:00 Військомат, виробнича база ФОП Токарчук, смт. Любешів вул. Поліська,(частково) Свободи (частково), Пушкіна(частково)
3 КТП-114 13:00 - 17:00 УВГ, АЗС, вишка моб. зв’язку Київстар, вишка моб. зв’язку Водафон, бар-готель « Мрія», смт. Любешів вул. Свободи (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-5-ТП-51
9:00-17:00 аптека Сальве вул. Перемоги 20
аптека Волиньфарм вул.Перемоги 20
Дитячій центр вул. Перемоги 15
смт Благодатне:
вул.Перемоги 20-24
вул.Грушевського 11-29,14-38
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. 9:00-17:00
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Рудня
вул:Лесі Українки, Комсомольська
Турійський район
1. 9:30-16:30
СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-73 Л-1,Л-2 9:00-15:30 Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Літин вул. Шкільна, Шустачука
3 ЗТП-309 11:00-16:00 СВК «Маяк» - бригада, Новосілківська с/р – клуб,
ВО Турійської РДА – школа, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, п-ць Романюк В.А – магазин с.Комарів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Попович Олександр Степанович Магазин с.Галинівка; РГ Преподобного Сергія Радонежського УПЦ Церква с. Галинівка,
Школа с Галинівка с.Галинівка-частково
2. 09:00 - 17:00
ФОП Романюк Людмила Борисівна Торгівельний павільон; ФАП с. Бегета с. Бегета вул. Нова 23-45, Першотравнева.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
смт.Сенкевичівка, вул.Лесі Українки, вул.Будьоного, вул.Жовтнева.
5. с. Волиця Дружкопільська 09:00-17:00 СВК "Журавники" бригада
с. В. Дружкопільська
6 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-17:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:
вул. Берегова"
7. 9:00-17:00
ТзОВ "Волинь Нова" Бригада
Школа, Башня, Клуб, ФАП "с. Ощів:
вул. Шкільна, вул. Шеченка"
вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1. 10:00 – 13:00
смт.Іваничі: нарсуд, Приватбанк,
ФОП Лялька, райспоживспілка,
ФОП Мазурок м-н «Мрія»,
ринок «Колос», буд. школяра,
відділ юстиції, Ощадбанк,
ФОП «Адамович» (стомат.кабінет),
ФОП «Панюта», смт.Іваничі
вул.Банківська, Грушевського 20, 22, 24; Молодіжна, Спортивна, Франка, Перемоги (частково), пров.Тихий
2. КТП-278 13:00 – 17:00 смт.Іваничі:ветлікарня смт.Іваничі
вул.Банківська 37-67, Миру, Л.Українки, Б.Хмельницького, Польова, Сагайдачного
3. КТП-112 10:00 – 17:00 с.Бужковичі: Церква с.Бужковичі
вул.Центральна 15-52
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, ЗТП-135 09:00-17:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров, Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00
с. Сильне
вул. Сільська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00
Сільська рада
ДП «Ківерцівське лісове господарство» с.Звірів вул.Київська
3. 9:00-17:00
ФОП Петровчук Валентина Миронівна – пилорама
ПП "Агрозапчастини" - пункт с. Дідичі
вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.
вул. Робітнича, буд. 1-7.
вул. Молодіжна
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Голобська селищна рада с.Партизанське
2. 9:00-17:00
Львівська залізниця, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Ковельське Райво, Церква с.Битень
С/Р Радошин, ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В., «Центр сертиф.та експ. Насіння», Церква с.Погиньки, Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком", СТзОВ ім. І.Франка, ФОП Максаков В.А., Церква с.Радошин, ФОП Василюк Я.П., Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.Радошин, ДП"УППУЗ", Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битень
смт.Голоби
с.Погиньки
с.Радошин
с.Марянівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Павільйон-магазин, Племоб’єднання
ФОП Шахфарастова, Торговий павільйон
Арегос, ПП Шевчук, Магазин «Софт-Лайн»
ФОП Романюк, ФОП Карагодін
Фірма «Леол», Корсак, П-ць Іпатюк, База хозторга
Автодім сервіс, Шиномонтаж
ТзОВ «Інтерком», «Вечірній дзвін»
Ківерцівська 83б (ТП-573), ТП-595 вул. А. Марцинюка,
пров. Стуса, 1-7, 2-14
вул. Ківерцівська, 49-81
вул. Сосюри
вул. Заньковецька, 102, 104
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильович. м. Любомль вул.:
Паркова, (Парижської Комуни) Весняна
8 Березня, Української Армії, .Брестська. Прикордонників.
2 КТП-61 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с.Ягодин
3 ЩТП-504 9:00 – 17:00 ФОП Цвид Ольга ІванівнаТорговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазини, школа в с. Шлапань с. Гречище, Шлапань
2 КТП-115 10:00 - 13:00 Військомат, виробнича база ФОП Токарчук, смт. Любешів вул. Поліська,(частково) Свободи (частково), Пушкіна(частково)
3 КТП-114 13:00 - 17:00 УВГ, АЗС, вишка моб. зв’язку Київстар, вишка моб. зв’язку Водафон, бар-готель « Мрія», смт. Любешів вул. Свободи (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-5-ТП-51
9:00-17:00 аптека Сальве вул. Перемоги 20
аптека Волиньфарм вул.Перемоги 20
Дитячій центр вул. Перемоги 15
смт Благодатне:
вул.Перемоги 20-24
вул.Грушевського 11-29,14-38
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. 9:00-17:00
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Рудня
вул:Лесі Українки, Комсомольська
Турійський район
1. 9:30-16:30
СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-73 Л-1,Л-2 9:00-15:30 Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Літин вул. Шкільна, Шустачука
3 ЗТП-309 11:00-16:00 СВК «Маяк» - бригада, Новосілківська с/р – клуб,
ВО Турійської РДА – школа, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, п-ць Романюк В.А – магазин с.Комарів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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