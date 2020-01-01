Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00ФОП Попович Олександр Степанович Магазин с.Галинівка; РГ Преподобного Сергія Радонежського УПЦ Церква с. Галинівка,Школа с Галинівка с.Галинівка-частково2. 09:00 - 17:00ФОП Романюк Людмила Борисівна Торгівельний павільон; ФАП с. Бегета с. Бегета вул. Нова 23-45, Першотравнева.1. 09:00-17:00смт.Сенкевичівка, вул.Лесі Українки, вул.Будьоного, вул.Жовтнева.5. с. Волиця Дружкопільська 09:00-17:00 СВК "Журавники" бригадас. В. Дружкопільська6 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-17:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:вул. Берегова"7. 9:00-17:00ТзОВ "Волинь Нова" БригадаШкола, Башня, Клуб, ФАП "с. Ощів:вул. Шкільна, вул. Шеченка"вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки"1. 10:00 – 13:00смт.Іваничі: нарсуд, Приватбанк,ФОП Лялька, райспоживспілка,ФОП Мазурок м-н «Мрія»,ринок «Колос», буд. школяра,відділ юстиції, Ощадбанк,ФОП «Адамович» (стомат.кабінет),ФОП «Панюта», смт.Іваничівул.Банківська, Грушевського 20, 22, 24; Молодіжна, Спортивна, Франка, Перемоги (частково), пров.Тихий2. КТП-278 13:00 – 17:00 смт.Іваничі:ветлікарня смт.Іваничівул.Банківська 37-67, Миру, Л.Українки, Б.Хмельницького, Польова, Сагайдачного3. КТП-112 10:00 – 17:00 с.Бужковичі: Церква с.Бужковичівул.Центральна 15-521. ПЛ-0,4 кВ Л-2, ЗТП-135 09:00-17:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров, Польовий.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00с. Сильневул. Сільська2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00Сільська радаДП «Ківерцівське лісове господарство» с.Звірів вул.Київська3. 9:00-17:00ФОП Петровчук Валентина Миронівна – пилорамаПП "Агрозапчастини" - пункт с. Дідичівул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.вул. Робітнича, буд. 1-7.вул. Молодіжна1. 9:00-17:00 Голобська селищна рада с.Партизанське2. 9:00-17:00Львівська залізниця, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМОКовельське Райво, Церква с.БитеньС/Р Радошин, ФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В., «Центр сертиф.та експ. Насіння», Церква с.Погиньки, Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком", СТзОВ ім. І.Франка, ФОП Максаков В.А., Церква с.Радошин, ФОП Василюк Я.П., Львівська філія ПрАТ"Київстар" с.Радошин, ДП"УППУЗ", Ковельське МТМО ФАП с.Марянівка с.Битеньсмт.Голобис.Погинькис.Радошинс.МарянівкаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Павільйон-магазин, Племоб’єднанняФОП Шахфарастова, Торговий павільйонАрегос, ПП Шевчук, Магазин «Софт-Лайн»ФОП Романюк, ФОП КарагодінФірма «Леол», Корсак, П-ць Іпатюк, База хозторгаАвтодім сервіс, ШиномонтажТзОВ «Інтерком», «Вечірній дзвін»Ківерцівська 83б (ТП-573), ТП-595 вул. А. Марцинюка,пров. Стуса, 1-7, 2-14вул. Ківерцівська, 49-81вул. Сосюривул. Заньковецька, 102, 104Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильович. м. Любомль вул.:Паркова, (Парижської Комуни) Весняна8 Березня, Української Армії, .Брестська. Прикордонників.2 КТП-61 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с.Ягодин3 ЩТП-504 9:00 – 17:00 ФОП Цвид Ольга ІванівнаТорговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна1. 10:00 - 17:00Магазини, школа в с. Шлапань с. Гречище, Шлапань2 КТП-115 10:00 - 13:00 Військомат, виробнича база ФОП Токарчук, смт. Любешів вул. Поліська,(частково) Свободи (частково), Пушкіна(частково)3 КТП-114 13:00 - 17:00 УВГ, АЗС, вишка моб. зв’язку Київстар, вишка моб. зв’язку Водафон, бар-готель « Мрія», смт. Любешів вул. Свободи (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-Л-5-ТП-519:00-17:00 аптека Сальве вул. Перемоги 20аптека Волиньфарм вул.Перемоги 20Дитячій центр вул. Перемоги 15смт Благодатне:вул.Перемоги 20-24вул.Грушевського 11-29,14-38Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2. 9:00-17:00м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Мар’янівка, Трилісці, Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)1. 10:00-17:00с.Руднявул:Лесі Українки, Комсомольська1. 9:30-16:30СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ2 ПЛ-0,4кВКТП-73 Л-1,Л-2 9:00-15:30 Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Літин вул. Шкільна, Шустачука3 ЗТП-309 11:00-16:00 СВК «Маяк» - бригада, Новосілківська с/р – клуб,ВО Турійської РДА – школа, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, п-ць Романюк В.А – магазин с.Комарів