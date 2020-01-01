Один із загиблих внаслідок авіакатастрофи під Харковом курсантів служив у Луцьку

Андрія Померанцева.



Про це повідомила пресслужба бригади у фейсбуці.



Перед вступом на льотний факультет Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Андрій Померанцев був одним з севастопольсько-волинських соколів зі складу бригади. У Луцьку він проходив військову службу за контрактом.



Андрій Померанцев - родом із Миколаєва, жив у Харкові.



"Сьогодні, в суботу, 26-го вересня, наші рідні севастопольсько-волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна святкують 79-ту річницю з дня сформування їхньої військової частини. Але радість сьогоднішнього свята Луцьких військових авіаторів затьмарив невгамовний біль учорашньої жахливої авіакатастрофи на Харківщині та втрати одного зі своїх братів по крилатому строю", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, в Україні



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