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Один із загиблих внаслідок авіакатастрофи під Харковом курсантів служив у Луцьку

Один із загиблих внаслідок авіакатастрофи під Харковом курсантів служив у Луцьку
Один з курсантів, що загинув внаслідок авіакатастрофи Ан-26, проходив службу у Севастопольській БрТА ім. Покришкіна, що тепер дислокується в Луцьку. Йдеться про Андрія Померанцева.

Про це повідомила пресслужба бригади у фейсбуці.

Перед вступом на льотний факультет Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Андрій Померанцев був одним з севастопольсько-волинських соколів зі складу бригади. У Луцьку він проходив військову службу за контрактом.

Андрій Померанцев - родом із Миколаєва, жив у Харкові.

"Сьогодні, в суботу, 26-го вересня, наші рідні севастопольсько-волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна святкують 79-ту річницю з дня сформування їхньої військової частини. Але радість сьогоднішнього свята Луцьких військових авіаторів затьмарив невгамовний біль учорашньої жахливої авіакатастрофи на Харківщині та втрати одного зі своїх братів по крилатому строю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 26 вересня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок катастрофи. Як повідомляли, волинян серед них немає.

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Теги: Ан-26, авіакатастрофа
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