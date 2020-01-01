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На борту літака, що розбився під Харковом, був уродженець Любомля

На борту літака, що розбився під Харковом, був уродженець Любомля
На борту літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області, загинув уродженець Любомля Олег Широчук.

Про це у фейсбуці повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода.

"Олег - рідний племінник мого покійного діда Семена з Шацька... Проживав в м. Харків. У нього залишилась дружина та донька.
Щирі співчуття усім родинам...
Вічна і світла пам‘ять загиблим захисникам України...", - написав Юрій Сковорода.

Нагадаємо, усього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.


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Теги: катастрофа, Ан-26
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