На борту літака, що розбився під Харковом, був уродженець Любомля
Сьогодні, 14:50
На борту літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області, загинув уродженець Любомля Олег Широчук.
Про це у фейсбуці повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода.
"Олег - рідний племінник мого покійного діда Семена з Шацька... Проживав в м. Харків. У нього залишилась дружина та донька.
Щирі співчуття усім родинам...
Вічна і світла пам‘ять загиблим захисникам України...", - написав Юрій Сковорода.
Нагадаємо, усього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
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Про це у фейсбуці повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода.
"Олег - рідний племінник мого покійного діда Семена з Шацька... Проживав в м. Харків. У нього залишилась дружина та донька.
Щирі співчуття усім родинам...
Вічна і світла пам‘ять загиблим захисникам України...", - написав Юрій Сковорода.
Нагадаємо, усього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
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