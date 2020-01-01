Знайшли 11-класника з Ківерців, якого розшукували більше тижня
Сьогодні, 20:34
Ще 17 вересня Дмитро Денис біля 17 години пішов з дому. Хлопець повідомив батькам, що йде гуляти, проте не повернувся. Учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2 мав при собі мобільний телефон, але він був вимкнений.
І зрештою, у суботу, 26 вересня сектор ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції неповнолітнього Дмитра Дениса розшукав. Про це правоохоронці повідомили на сторінці відомства у facebook.
"Останній об'єктом злочину не став", - зазначили правоохоронці.
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І зрештою, у суботу, 26 вересня сектор ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції неповнолітнього Дмитра Дениса розшукав. Про це правоохоронці повідомили на сторінці відомства у facebook.
"Останній об'єктом злочину не став", - зазначили правоохоронці.
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