Знайшли 11-класника з Ківерців, якого розшукували більше тижня

Дмитро Денис біля 17 години



І зрештою, у суботу, 26 вересня сектор ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції неповнолітнього Дмитра Дениса розшукав. Про це правоохоронці повідомили на сторінці відомства у



"Останній об'єктом злочину не став", - зазначили правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 17 вереснябіля 17 години пішов з дому . Хлопець повідомив батькам, що йде гуляти, проте не повернувся. Учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2 мав при собі мобільний телефон, але він був вимкнений.І зрештою, у суботу, 26 вересня сектор ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції неповнолітнього Дмитра Дениса розшукав. Про це правоохоронці повідомили на сторінці відомства у facebook "Останній об'єктом злочину не став", - зазначили правоохоронці.

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