Хотів захистити честь батька: на Львівщині дев’ятикласник вбив 44-річного чоловіка
Сьогодні, 03:32
На Львівщині 16-річний хлопець до смерті побив 44-чоловіка, який нібито конфліктував із його батьком.
За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
"У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі", – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.
З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина.
"Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле", – пояснив батько неповнолітнього нападника.
За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.
Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того.
Виявляється, кривдником батька був інший чоловік. Тобто, хлопець переплутав двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.
А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.
Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.
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За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
"У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі", – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.
З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина.
"Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле", – пояснив батько неповнолітнього нападника.
За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.
Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того.
Виявляється, кривдником батька був інший чоловік. Тобто, хлопець переплутав двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.
А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.
Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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