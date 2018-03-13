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Хотів захистити честь батька: на Львівщині дев’ятикласник вбив 44-річного чоловіка

Хотів захистити честь батька: на Львівщині дев’ятикласник вбив 44-річного чоловіка
На Львівщині 16-річний хлопець до смерті побив 44-чоловіка, який нібито конфліктував із його батьком.

За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

"У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі", – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.

З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина.

"Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле", – пояснив батько неповнолітнього нападника.

За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.

Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того.

Виявляється, кривдником батька був інший чоловік. Тобто, хлопець переплутав двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.

А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.

Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.

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Теги: школяр, вбивство, помста
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