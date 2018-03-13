Хотів захистити честь батька: на Львівщині дев’ятикласник вбив 44-річного чоловіка





За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно. Про це йдеться в сюжеті



"У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі", – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.



З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина.



"Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле", – пояснив батько неповнолітнього нападника.



За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.



Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того.



Виявляється, кривдником батька був інший чоловік. Тобто, хлопець переплутав двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.



А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.



Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині 16-річний хлопець до смерті побив 44-чоловіка, який нібито конфліктував із його батьком.За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин "У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі", – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина."Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле", – пояснив батько неповнолітнього нападника.За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того.Виявляється, кривдником батька був інший чоловік. Тобто, хлопець переплутав двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.

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